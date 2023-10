Lens-Arsenal en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir fait match nul sur la pelouse du FC Séville (1-1), Lens reçoit Arsenal, ce mardi (21h), au stade Félix-Bollaert pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Lens va mieux. Après un début de saison compliqué, le vice-champion de France a redressé la barre avec deux victoires consécutives en Ligue 1 contre Toulouse (2-1) et à Strasbourg (0-1). Les hommes de Franck Haise ont également décroché un bon match nul sur la pelouse du FC Séville, il y a quinze jours, pour leur entrée en Ligue des champions (1-1).

De quoi aborder avec un peu plus de confiance la venue d’Arsenal, ce mardi, pour la 2e journée de la phase de groupes de cette Ligue des champions. «C’est notre premier match de la saison sans encaisser de but. On voulait se rassurer sur ce point-là puisqu’on a encaissé des buts à tous les matchs. Ce sont trois points qui font énormément de bien avant la Ligue des champions», a déclaré Florian Sotoca après la victoire en Alsace.

Mais la tâche des Sang et Or promet d’être plus relevée face à une équipe d’Arsenal toujours invaincue cette saison et impressionnante depuis l’entame de la saison. Pour leurs débuts dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, les Gunners ont terrassé le PSV Eindhoven (4-0). En Premier League, ils restent sur un large succès sur la pelouse de Bournemouth (0-4). Les Lensois savent donc à quoi s’attendre.

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot