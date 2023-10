Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur Lens-Arsenal

Deux semaines après son match nul sur la pelouse du FC Séville (1-1), Lens reçoit Arsenal, ce mardi soir, pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de Lens

Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado - Sotoca, Wahi, Fulgini

Arbitre

Marco Guida a été désigné pour diriger cette rencontre entre Lens et Arsenal. Âgé de 42 ans, l’arbitre italien officie en Serie A depuis 2010 et a arbitré plus de 180 matchs dans le championnat italien. Son expérience est plus limitée en Ligue des champions pour n’avoir diriger que quatre rencontres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il a notamment arbitré le match de la phase de groupes entre le PSG et le RB Leipzig en octobre 2021 (3-2).

Stade

Près de 21 ans plus tard, le stade Félix-Bollaert s’apprête à accueillir un match de Ligue des champions. De quoi promettre une ambiance des grands soirs dans l’antre des Sang et Or, qui sera à guichets fermés. Et les supporters lensois pousseront derrière leur équipe pour l’aider à créer l’exploit face au vice-champion d’Angleterre.

Forme

Lens a retrouvé des couleurs. Après un début de saison très compliqué, le vice-champion de France reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1 contre Toulouse (2-1) et à Strasbourg (0-1). Les hommes de Franck Haise ont également décroché un bon match nul à Séville lors de la 1re journée (1-1). De son côté, Arsenal est toujours invaincu depuis le début de la saison toutes compétitions confondues (7 victoires, 2 nuls) et occupe la 2e place de Premier League à égalité avec Tottenham et avec un point de retard sur Manchester City.

Situation du groupe

Favori de ce groupe B, Arsenal est en tête après sa large victoire à domicile face au PSV Eindhoven (4-0) lors de la 1re journée. Le club anglais est suivi de Lens et du FC Séville, qui se sont neutralisés en Espagne (1-1), alors que le PSV Eindhoven occupe la dernière place.

Diffusion TV

La rencontre entre Lens et Arsenal sera à suivre en direct et en intégralité ce mardi 3 octobre, à partir de 21h sur Canal+ Foot.