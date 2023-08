La star de YouTube MrBeast attaque la société qui fabrique ses burgers car ils sont «immangeables»

Le youtubeur star MrBeast porte plainte contre la société qui fabrique ses burgers, jugés «immangeables».

Jimmy Donaldson, alias la star de YouTube MrBeast a décidé d’attaquer en justice l'entreprise Virtual Dining Concepts qui fabrique pour lui le burger qu’il commercialise depuis 2020.

Rapportant que le «MrBeast Burger» a provoqué la colère de nombreux clients qui l’estiment «immangeable», MrBeast a décidé de divorcer de la société qui, selon lui, «porte préjudice à sa marque et à sa réputation en proposant un produit de mauvaise qualité».

«MrBeast Burger représente ainsi un reflet trompeur et médiocre de la marque MrBeast, causant un préjudice matériel et irréparable à la marque MrBeast et à sa réputation», indique la plainte. A ce jour, près de 2.000 restaurants partenaires dans le monde entier commercialisent le sandwich.

Un différend commercial à l'origine de la plainte ?

Virtual Dining Concepts, la société à l'origine de la chaîne de restauration rapide MrBeast Burgers, a déclaré que ces accusations étaient sans fondements. «Nous avions espéré que M. Donaldson agirait honorablement», indique un communiqué notamment relayé par la BBC.

«Au lieu de cela, ayant élevé la cupidité au-dessus de sa parole et de la vérité, il devra faire face aux conséquences devant le tribunal lorsque VDC déposera ses réclamations contre lui.», menacent les dirigeants qui accuse le vidéaste de vengeance.

«Lorsque VDC a refusé d'accéder à ses tactiques d'intimidation pour lui céder une plus grande partie de l'entreprise, il a intenté cette action en justice malavisée et sans fondement visant à saper la marque MrBeast Burger et à mettre fin à ses obligations contractuelles existantes sans motif», allègue la société.

YouTubeur ayant le plus d'abonnés au monde (172 millions d'abonnés), MrBeast est notamment connu pour ses vidéos et défis dans lesquelles il fait don de grosses sommes d’argent ou fait gagner d’énormes récompenses.

Il est également apprécié par des millions de fans pour ses cascades et ses reconstitutions, comme celles des décors de la série «Squid Game».

Il gère aussi un organisme de bienfaisance agréé qui fonctionne comme une banque alimentaire pour nourrir les communautés à travers les États-Unis.