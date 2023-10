Euro 2024 de football : la billetterie ouvre ce mardi, 1,2 million de billets mis en vente

Sur son site officiel, l’UEFA a annoncé l’ouverture de la billetterie pour l’Euro 2024 en Allemagne ce mardi 3 octobre à compter de 14h. Environ 1,2 million de tickets sont mis en ligne. La compétition se déroulera du 14 juin au 14 juillet 2024.

Ce mardi 3 octobre, l’UEFA a annoncé l’ouverture de la billetterie pour l’Euro 2024 de football, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochains dans dix villes allemandes dont Stuttgart et Francfort. La date de la mise en vente de la billetterie est symbolique puisqu’elle coïncide avec la réunification allemande en 1990. Les amateurs du ballon rond devront, néanmoins, faire preuve de patience puisque les billets ne seront disponibles qu’à partir de 14h, heure de Paris.

Applications for #EURO2024 tickets will open this afternoon from 14:00 CET!





Tickets are available from just €30, all you need to do is create your UEFA ticketing account and apply from 3-26 October.





Full details:

— UEFA (@UEFA) October 3, 2023