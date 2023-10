NBA Paris Game 2024 : date, diffusion TV, lieu, tickets… Tout savoir sur l'affiche Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers

La NBA va faire son retour à Paris en 2024, avec un nouveau match de saison régulière : Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers. Date, diffusion TV, tickets, lieu… Voici tout ce qu’il faut savoir.

La NBA a annoncé, le 19 juillet dernier, que le NBA Paris Game 2024 verra s’affronter les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers pour le troisième match de saison régulière de l’histoire dans la capitale française.

Quand aura lieu le NBA Paris Game 2024 ?

Ce match NBA entre les Brooklyn Nets de Ben Simmons et les Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell aura lieu le jeudi 11 janvier 2024.

Quelle chaîne diffusera la rencontre ?

Pour la 2e année consécutive, la rencontre sera diffusée en clair sur une chaîne du Groupe Canal+.

Cavs / Nets à la maison : Here we go !





Pour la 2e année consécutive, le #NBAParisGame sera disponible en CLAIR sur une chaîne du Groupe CANAL+ ! pic.twitter.com/nchUF5eUSu — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) October 3, 2023

Où se déroulera le match ?

La ligue américaine de basketball a une nouvelle fois choisi l’Accor Arena de Paris pour accueillir ce match.

Comment se procurer des tickets ?

Les tickets pour le NBA Paris Game 2024 seront mis en vente à une date ultérieure. Les fans peuvent d’ores et déjà se renseigner sur la billetterie, accéder aux informations sur la prévente et plus encore sur NBAEvents.com/ParisGame. Les membres de NBA ID bénéficieront d'un accès prioritaire à la prévente.