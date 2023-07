NBA : un duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu au prochain concours à 3 points ?

Dans une entrevue avec ESPN, le basketteur Stephen Curry a indiqué qu’il souhaiterait affronter Sabrina Ionescu, gagnante du concours WNBA de tirs à 3 points et détentrice du record de points inscrits lors de l’épreuve.

Vers un affrontement entre deux des meilleurs tireurs à 3 points du basketball mondial ? Dans une interview publiée par le média américain ESPN ce lundi 17 juillet, le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry a indiqué qu’il serait partant pour affronter Sabrina Ionescu, meneuse des New York Liberty en WNBA, dans un duel de tirs à 3 points.

Habile avec son tir, la coéquipière de Marine Johannès a inscrit 37 points sur les 40 possibles lors du concours de tirs à 3 points du All-Star Game de la WNBA ce vendredi 14 juillet, pulvérisant le record de points inscrits.

Pour rappel, le précédent record, hommes et femmes confondus était co-détenu par Stephen Curry, en 2021, et Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) en 2023, avec 31 points.

Sabrina Ionescu ( @sabrina_i20 ) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq

Après cette performance stratosphérique de la meneuse américaine, qui a notamment inscrit 20 paniers consécutifs, son homologue a exprimé son désir de l’affronter en duel.

«Je dois viser le record de Sabrina Ionescu (…). Elle s’est déchaînée avec les 37 points pendant leur All-Star Weekend ! Nous devons régler cela à coup sûr pour savoir qui est le meilleur tireur de compétition à 3 points», a expliqué Stephen Curry sur ESPN. Pourquoi pas lors du prochain All-Star Weekend, prévu en février 2024 à Indianapolis ?

.@StephenCurry30 says he and @sabrina_i20 need to settle who's the best three-point competition shooter





"I gotta go after Sabrina's record ... She went crazy with the 37 PTS in their All-Star weekend." pic.twitter.com/s8iNjyQy0e

— ESPN (@espn) July 17, 2023