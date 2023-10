Newcastle-PSG en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après sa victoire contre le Borussia Dortmund (2-0), le PSG se déplace, ce mercredi (21h), sur la pelouse de Newcastle pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Un succès à confirmer. Deux semaines après sa victoire contre le Borussia Dortmund (2-0), le PSG se déplace, ce mercredi soir, en Angleterre pour affronter Newcastle pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre qui pourrait permettre au champion de France de consolider sa 1re place dans un groupe F particulièrement relevé.

Mais les Parisiens n’ont pas préparé de la meilleurs des manières ce déplacement sur la pelouse des Magpies avec le match nul concédé à Clermont en Ligue 1 (0-0). Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont notamment manqué de réalisme dans le dernier geste, butant à plusieurs reprises sur Mory Diaw. Et ils vont devoir se montrer plus efficace pour trouver la faille dans la défense de Newcastle, qui n’a pas encaissé le moindre but lors de ses cinq derniers matchs.

Le club anglais est d’ailleurs sur une série de cinq rencontres sans défaite toutes compétitions confondues, avec quatre victoires et un match nul, contre l’AC Milan lors de la 1re journée de cette Ligue des champions (0-0). La mission qui attend Luis Enrique et ses joueurs s'annonce donc loin d’être simple à St James’ Park.

Le programme TV

Newcastle-PSG

Mercredi 4 octobre

2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+