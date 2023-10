Coupe du monde 2034 : officiellement candidate, l’Arabie saoudite favorite pour accueillir la compétition ?

L’Arabie saoudite s’est officiellement portée candidate ce mercredi pour organiser la Coupe du monde 2034. Une compétition que le pays du Moyen-Orient compte accueillir seul.

Un nouvel événement sportif majeur en Arabie Saoudite ? Le riche pays du Moyen-Orient a officiellement annoncé sa candidature, ce mercredi 4 octobre, pour organiser la Coupe du monde 2034. Une candidature que la monarchie pétrolière porte seule, sans pays allié contrairement à l'édition 2026, qui se déroulera au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, et 2030, qui devrait se tenir en Espagne, au Portugal, au Maroc et dans trois pays d’Amérique du Sud (Argentine, Uruguay et Paraguay).

La compétition en Asie ou en OCéanie

Et alors que le Mondial 2030 doit donc avoir lieu sur le continent américain, européen et africain, cette Coupe du monde 2034 ne pourra se tenir qu’en Asie ou en Océanie, selon les règles de la Fifa. Ce qui laisse le champ libre à l’Arabie Saoudite pour accueillir la compétition. Même si l’Australie a fait part de son intérêt.

Ainsi, la Fédération saoudienne de football «projette d’offrir un tournoi de classe mondiale et s'inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l’Arabie saoudite, et de la passion pour le football profondément ancrée dans le pays».

Cette candidature de l’Arabie Saoudite était attendue après s’être lancée, depuis plusieurs mois, dans une politique d’achat de grandes stars du football pour animer son championnat, en recrutant notamment le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Neymar. Les grands noms du ballon rond pourraient se retrouver à nouveau en Arabie saoudite dans un peu plus de dix ans, pour la Coupe du monde.