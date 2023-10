NBA : Bilal Coulibaly n’a pas le permis et ne peut pas se déplacer dans Washington

Sélectionné en 9e position par les Washington Wizards lors de la Draft NBA 2024, le Français Bilal Coulibaly a révélé qu’il ne pouvait pas se déplacer librement dans la capitale américaine car il n’a pas son permis.

La transition entre la France et les États-Unis s’effectue progressivement pour le jeune talent français. Bilal Coulibaly, sélectionné en 9e position de la dernière Draft NBA par les Washington Wizards, s’adapte progressivement à son quotidien américain, qui est bien différent de celui qu’il connaissait en France.

Interrogé à ce sujet à l’occasion de la journée médiatique de la ligue nord-américaine de basketball, le jeune Bilal Coulibaly a expliqué que l’une des principales difficultés qu’il rencontrait à Washington concernait les déplacements.

Pas de métro à Washington pour Bilal Coulibaly

«C’est totalement différent ! La principale différence, c’est que je ne peux aller nulle part parce que je n’ai pas mon permis de conduire», a-t-il déclaré avec le sourire devant une assemblée de journalistes.

«En France, je prenais le métro et c’était plus simple ! Ici, je ne peux pas faire ça», a ajouté Bilal Coulibaly, avant d’ajouter qu’il pouvait compter sur le soutien de ses coéquipiers : «Dès que j’ai besoin d’une course ou quelque chose du genre, mes coéquipiers me récupèrent en voiture».

Une belle preuve de solidarité de la part des Washington Wizards auprès de l’un des nombreux Français de la grande Ligue.