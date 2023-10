Equipe de France : Jonathan Clauss rappelé, la liste complète des Bleus pour les matchs contre les Pays-Bas et l’Ecosse

Jonathan Clauss a été rappelé, ce jeudi, par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l’équipe de France contre les Pays-Bas en éliminatoires de l’Euro 2024 (13 octobre) et l’Ecosse en match amical (17 octobre).

Il est de retour. Plus d’un an après sa dernière sélection, Jonathan Clauss (6 sélections) a été rappelé, ce jeudi, en équipe de France par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus contre les Pays-Bas en éliminatoires de l’Euro 2024 (13 octobre) et l’Ecosse en match amical (17 octobre). La latéral droit a été récompensé de son bon début de saison et de ses performances avec l’OM. «Il y a une question de concurrence, et de par ce qu'il réalise à ce poste, avec ses propres qualités, c'est bien de le revoir en tant que latéral droit», a indiqué Didier Deschamps.

des joueurs convoqués pour le rassemblement d'octobre, avec le retour de @Djoninho25





2 matchs attendent nos Bleus :



13/10 : à Amsterdam (qualif' Euro 2024)



17/10 : à Lille (amical)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TsyZ5wy83M — Equipe de France (@equipedefrance) October 5, 2023

Et la convocation de l'ancien lensois devrait permettre à Benjamin Pavard de retrouver une place dans l’axe de la défense française plutôt que Jules Koundé. «Entre Jules et Benjamin, celui qui est mis dans l’axe c'est Benjamin Pavard, qui a plus de difficultés au poste de latéral. Il y jouait de temps en temps, il n’y joue plus du tout. Jules alterne, même s'il alterne moins ces derniers temps», a confié le sélectionneur tricolore, qui pourra également compter sur Ibrahima Konaté. Touché aux ischios-jambiers de la cuisse gauche et forfait au mois de septembre, le défenseur de Liverpool fait également son retour.

Au milieu de terrain, Didier Deschamps a fait confiance à Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana et Boubacar Kamara, alors que Jordan Veretout n’a pas été retenu. En attaque, il n'y pas de surprises avec la présence de Kylian Mbappé. Et malgré la méforme actuelle de l'attaquant du PSG, il ne se veut pas inquiet. «Il n’est pas au mieux de sa forme, bien évidemment à l’image des résultats de son club. Kylian, avec tout ce qu’il est capable de faire, l’influence sur son équipe, ça a une grosse incidence. (…) Je n’ai pas d’inquiétude sur Kylian, son envie, son état d’esprit de compétiteur», a déclaré Didier Deschamps.

Il comptera bien évidemment sur son capitaine pour permettre à l’équipe de France de décrocher son billet pour l’Euro 2024 organisé l’été prochain en Allemagne (14 juin-14 juillet). En tête de leur groupe avec cinq victoires en autant de rencontres, les Bleus seront qualifiés pour la compétition en cas de nouveau succès, le vendredi 13 octobre, aux Pays-Bas.