Ligue des champions : le fils d’un joueur de Newcastle se balade avec le maillot de Kylian Mbappé après le match (vidéo)

Fan de Kylian Mbappé, le fils de Kieran Trippier s’est promené, mercredi soir, avec le maillot du PSG floqué au nom de l’attaquant parisien, après la défaite du club de la capitale à Newcastle en Ligue des champions (4-1).

Un supporter pas comme les autres. Le fils de Kieran Trippier est un très grand fan de Kylian Mbappé. «Il est obsédé par Mbappé, il regarde toutes ses vidéos sur Youtube. Il m’a dit qu’il voulait entrer sur le terrain avec lui, tenir sa main dans le tunnel plutôt que la mienne», avait notamment déclaré le joueur de Newcastle avant la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et les Magpies. Et le jeune garçon est si admiratif de l’attaquant parisien qu’il était vêtu, mercredi soir, d’un maillot du club de la capitale floqué au nom de Kylian Mbappé après la large victoire du club anglais à St James’ Park (4-1).

Et il y a le fils de Kieran Trippier qui les réconcilie tous #NEWPSG I #UCL pic.twitter.com/MKrVQoNV7Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2023

Il a paradé avec le maillot sur les épaules sur le bord de la pelouse, où il a notamment été interrogé par David Ginola. S’il a confié être déçu du revers du champion de France, il a néanmoins affirmé être heureux de la victoire de Newcastle et de son papa au micro de Canal+ avant d’enlever la tunique du PSG pour laisser apparaître celle des Magpies qu’il portait en-dessous.

Kieran Trippier et son fils ont ainsi vécu une très belle soirée pour le retour de Newcastle dans la plus prestigieuse des compétitions européennes après 20 ans d’absence. Ce qui est moins le cas du PSG et de Kylian Mbappé, qui vont devoir très vite relever la tête.