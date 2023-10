Football : Olivier Giroud termine le match Genoa-Milan dans les buts et réalise un magnifique arrêt (vidéo)

Olivier Giroud s'est illustré ce samedi 7 octobre en passant de buteur à gardien de but, et en effectuant une parade héroïque face au Genoa, en Italie.

Efficace de la tête et des pieds, Olivier Giroud a démontré qu’il savait également utiliser ses mains. L’attaquant de l’AC Milan et de l’équipe de France a montré ses talents de gardien de but lors de la rencontre entre le Genoa et le club lombard en devenant gardien et en effectuant une parade cruciale en fin de rencontre.

Alors que l’AC Milan venait d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Christian Pulisic à la 87e minute, le gardien français Mike Maignan a été expulsé à la 95e minute pour une sortie jugée dangereuse sur Caleb Ekuban, attaquant du Genoa.

Un sauvetage miraculeux à la 103e minute

Réduits à dix et ne bénéficiant plus de remplacements autorisés, les Milanais ont été contraints à envoyer un joueur de champ dans les buts, en l’occurrence, Olivier Giroud, qui a récupéré le maillot et les gants de son compatriote.

L’attaquant français, entré en cours de seconde période, a d'abord été chanceux sur un coup franc dévié sur la barre transversale, avant de s’illustrer par une sortie héroïque face à George Puscas à la 103e minute d’une rencontre prolongée par de nombreux coups de sifflets.

L’arrêt décisif de Giroud en toute fin de match suite à l’expulsion de Maignan ! Résultat : 1-0 pour Milan et une place de leader en Serie A pic.twitter.com/fbhN69nRsx — Pronosoft (@Pronosoft) October 8, 2023

Finalement vainqueurs de la rencontre, les Milanais ont grandement remercié Olivier Giroud à l’issue de la rencontre. Un Olivier Giroud qui a également bénéficié d’un petit clin d’œil de la part de l’équipe de France sur X, anciennement Twitter.

Du coup, on a dû actualiser la liste @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/rBZX9RwctW — Equipe de France (@equipedefrance) October 7, 2023

Celui qui continue d’écrire sa légende chez les Rossoneri a déclaré qu’il s’agissait d’une première pour lui. «Je n’ai jamais vécu ça de ma carrière. J’ai fait un grand arrêt à la fin du match et je suis fier de toute l’équipe. On a lutté comme des lions. L’arrêt final ? Presque comme un but. (…) Je vais encadrer ce maillot !», a-t-il déclaré au micro de Sky Italia.