Ligue 1 : Monaco leader, l’OM renoue avec la victoire… Ce qu'il faut retenir de la 8e journée

L’AS Monaco nouveau leader de Ligue 1, l’OM retrouve le goût de la victoire… voici tout ce qu’il faut retenir de la 8e journée qui se déroule du vendredi 6 au dimanche 8 octobre.

Strasbourg – Nantes : 1-2

Vendredi soir en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, Nantes a battu Strasbourg (2-1). Grâce à cette victoire, les Nantais (8e, 11 points), qui devaient faire sans leur attaquant Mostafa Mohamed suspendu pour deux rencontres, sont passés devant Strasbourg (9e, 10 points).

Metz – Nice 0-1

Toujours invaincu depuis le début de la saison, Nice l'a emporté sans forcer à Metz (1-0), samedi, grâce à un but de Hicham Boudaoui (14e). Si les Aiglons ont parfois joué trop facilement, ils ont encore gagné sans encaisser de but, conservant la meilleure défense de Ligue 1 (quatre buts concédés seulement) et même des cinq grands championnats européens.

Reims – Monaco : 1-3

L'AS Monaco a conservé la tête de la Ligue 1 après sa victoire à Reims samedi (3-1). Les joueurs d'Adi Hütter continuent d'épater après leur match renversant samedi dernier contre l'OM (3-2). Au stade Auguste-Delaune, les trois buts ont encore été inscrits par trois joueurs différents: Ismail Jakobs (41e), l'ancien Rémois Folarin Balogun (45e) et le capitaine Wissam Ben Yedder (48e). Les Rémois, provisoirement au pied du podium, ont trop mal démarré la seconde période - deux buts en trois minutes - et se font fait punir, alors qu'ils avaient multiplié les occasions en début de match.

OM – Le Havre : 3-0

Après deux défaites consécutives en championnat, l’OM at renoué avec la victoire en battant Le Havre (3-0), leur premier succès depuis l'arrivée de l'entraîneur italien Gennaro Gattuso. Les Marseillais se sont largement imposés face à des Havrais grâce à trois buts de Sangante (c.s.c, 18e), Aubameyang (21e) et Sarr (84e). Battu à Paris (4-0) et Monaco (3-2), l'Olympique de Marseille n'avait plus gagné depuis la réception de Brest fin août.

Montpellier – Clermont : 4-2

Alors qu'il restait cinq minutes à disputer dans ce Montpellier-Clermont et que les Héraultais menaient 4-2, les supporters du MHSC ont gâché l'après-midi en jetant un pétard sur Mory Diaw, gardien clermontois. Conséquence, la rencontre a été arrêtée définitivement. Montpellier pourrait perdre ce match selon ce que décide la commission de discipline de la Ligue des football professionnel.

Lyon – Lorient : 3-3

Après avoir mené 3-1, Lyon a concédé le match nul 3-3 à domicile face à Lorient dimanche. L'OL pensait tenir enfin un succès grâce aux buts de sa jeune recrue Ernest Nuamah (21e) et de son capitaine Alexandre Lacazette (22e, 41e s.p.), de retour de suspension, mais les Lorientais ont marqué trois fois également par Eli Kroupi (16e, 54e) et Darlin Yongwa (79e). Les Rhodaniens restent avant-derniers.

Brest – Toulouse : 1-1

Le Stade brestois, qui n'a plus perdu depuis un déplacement à Marseille fin août, a arraché le nul 1-1 dimanche dans le temps additionnel contre Toulouse. Ce nul obtenu de justesse grâce à Satriano (90e+3), permet à Brest de rester provisoirement sur le podium, troisième à deux points de Monaco. C’est Magri qui avait ouvert le score pour le TFC (27e).

Lens – Lille : 17h05

Rennes – PSG : 20h45