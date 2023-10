Hockey sur glace : l’incroyable performance de l’ancien gardien de foot Petr Cech

Ancien gardien de foot, Petr Cech, passé par Rennes, Chelsea ou encore Arsenal, a réalisé une incroyable performance, ce week-end, dans les buts de l’équipe de hockey sur glace d’Oxford (Angleterre).

Une reconversion réussie. Après avoir mis un terme à sa carrière en 2019, Petr Cech (41 ans) est passé des pelouses de football au patinoire de hockey sur glace. Avec succès. L’ancien portier tchèque, passé par le Stade Rennais, Chelsea ou encore Arsenal, est désormais gardien de l’équipe d’Oxford, qui évolue en 2e division anglaise. Et il semble toujours difficile à battre.

Les joueurs du club de Streatham peuvent en témoigner. Lors de la confrontation entre les City Stars d’Oxford, qu’il a rejoint cette saison, et le champion en titre, Petr Cech a été quasiment infranchissable. Il a arrêté 62 des 64 tirs subis, ne concédant que deux buts. Une performance qui lui a valu d’être élu homme du match et de permettre à son équipe de décrocher sa première victoire de la saison (3-2). Romford, futur adversaire de Petr Cech et d’Oxford, est prévenu.

MAN OF THE MATCH | @OxfordCityStars





YOUR STARS MAN OF THE MATCH... Could have been a number of people, but with 62 saves from 64 shots on Goal, its #39 PETR CECH pic.twitter.com/ZErfH5dgRu

— Oxford City Stars (@OxfordCityStars) October 8, 2023