OM : un ancien international marocain comme nouveau directeur sportif ?

Alors que Javier Ribalta est sur le départ, l’ancien international marocain Mehdi Benatia est pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille.

Du changement dans l’organigramme de l’OM ? Trois semaines après les tensions nées à l’issue d’une réunion avec les supporters, la direction du club olympien devrait connaître une réorganisation avec, en premier lieu, le départ de Javier Ribalta. Le dirigeant espagnol va quitter son poste de directeur du football. Et pour le remplacer, un nom revient de plus en plus dans la cité phocéenne. Celui de Mehdi Benatia.

L’ancien international marocain (65 sélections) est pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif du club marseillais. Il serait en tout cas la priorité du président Pablo Longoria. Les deux hommes se connaissent bien après avoir passé plusieurs années ensemble à la Juventus Turin entre 2016 et 2019. Âgé de 36 ans, l’ancien défenseur, qui a mis un terme à sa carrière en 2021, aurait plusieurs atouts, disposant notamment d’un important carnet d’adresses et parlant plusieurs langues.

Formé à l’OM, le joueur passé par l’AS Roma et le Bayern Munich connait également le contexte marseillais, même s’il n’a jamais porté le maillot olympien en professionnel. Un avantage non-négligeable dans le contexte actuel. Et alors que des discussions sont en cours, elles pourraient déboucher sur son arrivée, qui marquerait le début d’une nouvelle carrière pour Mehdi Benatia.