CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort ?

La CAN 2024, la Coupe d’Afrique des nations, aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu ce jeudi 12 octobre.

On connaît la listes des 24 équipes qui disputeront la Coupe d’Afrique des nations en janvier prochain en Côte d’Ivoire. Mais avant la compétition, c’est le tirage au sort qui est très attendu. Et il aura lieu ce jeudi 12 octobre à Abidjan sur beIN SPORTS MAX 5 via MyCanal (21h)..

Si pour le moment l’heure n’a pas encore été communiquée, on connaît au moins les quatre chapeaux qui permettront de réaliser ce tirage au sort.

Pot 1 : Côte d’Ivoire, Sénégal, Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie.

Pot 2 : Nigeria, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud.

Pot 3 : RD Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée-Équatoriale, Mauritanie.

Pot 4 : Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Namibie, Mozambique, Gambie.

Programme TV

Tirage au sort CAN 2024

Jeudi 12 octobre

21h sur beIN SPORTS Max 5 disponible sur MyCanal.