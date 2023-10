NBA : voici les 5 équipes qui visent vraiment le titre cette saison

Le coup d’envoi de la nouvelle saison NBA sera donné dans la nuit du 24 au 25 octobre. Et comme chaque année, seules quelques équipes sont considérées comme de véritables prétendantes au titre suprême. Voici les 5 franchises qui vont se disputer le trophée Larry O’Brien.

Une nouvelle année commence. Et pour les fans NBA, la saison prévue pour être lancée dans la nuit du 24 au 25 octobre s’annonce passionnante, et ce pour de multiples raisons. Victor Wembanyama va réaliser sa première saison sous le maillot des Spurs de San Antonio, des équipes vont continuer de développer leurs jeunes talents, quand d’autres se cherchent une identité susceptible de les porter vers la terre promise dans un futur plus ou moins proche.

Pour ce qui est de terminer sur la première marche du podium en juin prochain, avec la chance de soulever le mythique trophée Larry O’Brien, cela devient beaucoup plus compliqué. Seules quelques équipes sont véritablement armées pour aller jusqu’au bout. Et voici les 5 franchises NBA capables de terminer au sommet de la ligue.

Denver Nuggets

Les champions en titre. Selon Calvin Booth, le manager général de l’équipe, les joueurs des Nuggets restent éprouvés, physiquement et mentalement, par le parcours effectué la saison passée. Dans l’histoire, 12 équipes seulement ont réussi à enchaîner deux titres conséctifs, et depuis les Bulls de Michael Jordan dans les années 1990, ils ne sont que quatre à avoir accompli cette tâche digne de Sisyphe : les Lakers, à deux reprises, le Heat de LeBron James, et les Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant.

Mais les fans NBA auraient tort de sous-estimer les Nuggets, même après les départs de Bruce Brown et Jeff Green, deux joueurs importants de leur rotation l’an dernier. Nikola Jokic reste un problème insoluble pour la quasi-totalité de ses adversaires, Jamal Murray a démontré l’étendue de son talent en playoffs, et leur cinq majeur, avec Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr. et Aaron Gordon reste l’un des plus dominants de la ligue. Tous ces joueurs sont dans la force de l’âge (entre 28 et 25 ans), sont expérimentés, et débordent de confiance après leur sacre en juin dernier. Ce ne sera pas facile de les déloger.

Milwaukee Bucks

Le transfert qui a fait venir Damian Lillard à Milwaukee vient potentiellement de créer un des duos les plus effrayants de toute la NBA. L’association du meneur de jeu avec ce bulldozer qu’est Giannis Antetokounmpo, avec Khris Middleton et Brook Lopez derrière la ligne à trois points, prêts à punir les aides défensives adverses, ressemble à un des pires casse-têtes au monde pour les coachs qui auront la tâche de mettre en place un système pour les arrêter.

Faire venir Damian Lillard n’a toutefois pas été sans conséquences pour Milwaukee, qui a perdu de la profondeur de banc, et va désormais devoir compter sur des joueurs comme MarJon Beauchamp (très bon en pré-saison) qui n’a que 22 ans, Jae Crowder, 33 ans, qui n’a quasiment pas joué la saison passée, ou encore Malik Beasley et Cameron Payne, qui ne sont pas forcément des éléments décisifs en tant que remplaçants.

Les Bucks sont désormais coachés par Adrian Griffin, l’ancien assistant de Nick Nurse à Toronto, qui va effectuer sa première saison en tant qu’entraîneur principal. Il y a beaucoup de travail à accomplir à Milwaukee, mais si l’équipe parvient à trouver son rythme derrière les talents exceptionnels de Lillard et Antetokounmpo, ils peuvent rapidement se positionner comme les favoris au sein de la conférence Est.

Boston Celtics

Après une finale perdue en 2022 face aux Warriors de Golden State, les Celtics avaient entamé la saison passée comme les immenses favoris pour aller bout. Un changement de coach dès l’entame – Ime Udoka a été remercié en raison de problèmes extra-sportifs, et remplacé par Joe Mazzula – n’a pas aidé l’équipe à se lancer sereinement, et ils ont fini par se faire éliminer par le Heat de Miami en finale de conférence Est en mai dernier. Cette saison encore, la plupart des bookmakers présentent Boston comme le favori pour s’emparer du trophée Larry O’Brien en juin 2024.

Ils viennent de réaliser de profonds changements pendant l’intersaison, en faisant venir notamment Kristaps Porzingis de Washington malgré son passif de blessures, et Jrue Holiday de Portland (où il avait été inclus dans l’échange de Lillard avec Milwaukee). Tous les observateurs se montrent enthousiastes à propos de cette équipe qui, avec les deux stars que sont Jaylen Brown et Jayson Tatum, affiche un effectif ultra-complémentaire.

Les pertes de Marcus Smart, Robert Williams III et Grant Williams ont toutefois fragilisé l’identité défensive de l’équipe, celle-là même qui leur avait permis d’atteindre les finales NBA en juin 2022. Quoiqu’il en soit, les Celtics sont armés pour dominer la saison régulière, et possèdent toutes les qualités requises pour être considérés comme un sérieux prétendant au titre.

Phoenix Suns

Ça commence à se compliquer. Faisant fi de toutes les barrières financières mises en place par la NBA pour empêcher les équipes de créer des «super-teams» en accumulant les meilleurs joueurs, les Suns viennent de refondre la quasi-totalité de leur effectif en l’espace d’un an. Désormais, Devin Booker partage le terrain avec Kevin Durant, arrivé en cours de saison l’an passé, et Bradley Beal, la recrue All-Star de l’intersaison qui permet de propulser Phoenix parmi les favoris, sans que ces joueurs n’aient joué un seul match ensemble.

Le talent du trio devrait être suffisant pour réaliser une saison régulière exemplaire. Autour d’eux, James Jones, le manager général, a compilé des joueurs expérimentés et/ou au profil susceptible de compléter les stars sur le terrain, comme Grayson Allen, Drew Eubanks, Eric Gordon, Bol Bol, ou encore Chimezie Metu.

Quelques points faibles sont à souligner toutefois, comme la présence de Yusuf Nurkic au poste de pivot, un joueur solide, mais constamment blessé depuis quatre saisons. Les Suns ne possèdent aucun joueur capable de freiner un tant soit peu un intérieur comme Anthony Davis ou Nikola Jokic dans la raquette. Le jugement final interviendra en playoffs, où nous serons fixés sur leur capacité, ou non, à dominer leur adversaire malgré ces points faibles qui pourraient être rédhibitoires.

Golden State Warriors

Champions en 2022 derrière un Stephen Curry en mode thermo-nucléaire, les Warriors de Golden State restent une équipe difficile à exclure d'une liste des prétendants au titre. L’arrivée de Chris Paul brille sur le papier, mais ne permet pas de résoudre le problème de taille inhérent à cette équipe. En playoffs la saison passée, ils se sont qualifiés in extremis face aux Kings de Sacramento avant de plier contre les Lakers en raison de la domination totale d’Anthony Davis dans le jeu intérieur. En attaque et en défense.

Mais comment ne pas donner du crédit au trio Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson après tant d'années de succès collectif ? Ce dernier, en manque de rythme la saison passée, a travaillé d’arrache-pied pendant l’intersaison dans l'espoir de retrouver l’intégralité de ses capacités, offensive et défensive. Les Warriors espèrent également que les problèmes personnels d’Andrew Wiggins, qui a manqué la fin de la saison régulière l’an dernier, avant de revenir au dernier moment pour les playoffs, sont définitivement derrière lui.

Golden State nourrit beaucoup d’espoir sur le développement de leurs jeunes talents que sont Jonathan Kuminga et Moses Moody pour les porter pendant la saison régulière. On a hâte de voir ce que cette équipe a encore à offrir.

Bonus : Los Angeles Lakers

Oui, les Lakers étaient en finale de conférence la saison passée. Et affichaient la meilleure défense de la ligue après leur transfert à la mi-saison. Mais les questions qui entourent cette équipe, malgré le bon recrutement de l’été, sont impossibles à ignorer. LeBron James est âgé de 39 ans, et même s’il a prouvé être un cyborg indestructible depuis plus de 20 ans, il est difficile de parier sur une saison complète à 100% de ses capacités. Idem pour Anthony Davis, qui a été absolument incroyable pendant les playoffs, mais dont l’historique des blessures n’incite pas à l’optimisme.

La révélation qu’a été Austin Reaves, les arrivées de Gabe Vincent et Taurean Prince, mais aussi les talents que sont Max Christie, Cam Reddish et Chistian Wood, laissent penser que tout est possible pour les Lakers. Ils peuvent devenir la belle histoire de la saison, comme se crasher en l’espace de quelques semaines en raison des blessures. Une chose est certaine, et ce depuis les 20 dernières années passées en NBA : LeBron James est un joueur hors du commun, et jusqu’à preuve du contraire, sa seule présence dans un effectif reste un élément suffisant pour en faire un prétendant au titre. Voilà.