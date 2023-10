Coupe du monde de rugby 2023 : le XV de France éliminé par l'Afrique du Sud (29-28) en quart de finale

Battu par l'Afrique du Sud (29-28), ce dimanche 15 octobre, le XV de France est éliminé de la Coupe de monde de rugby au stade des quarts de finale et a dit adieu à son rêve de titre mondial à domicile.

Une terrible désillusion. Alors qu’ils faisaient figure de favoris pour le titre final, qui aurait été leur premier, les Bleus ont été éliminés par les champions du monde en titre sud-africains dimanche au stade de France, aux portes du dernier carré du Mondial 2023.

Si les Tricolores s’arrêtent au même stade qu’en 2015 et 2019, la déception est immense tant les hommes de Fabien Galthié semblaient prêts à aller au bout. Surtout qu’après un début de compétition parfait avec notamment une victoire tonitruante contre la Nouvelle-Zélande en ouverture, ils étaient bien lancés. Mais les coéquipiers d’Antoine Dupont, de retour avec un casque, sont tombés des Springboks qui ont réalisé un récital en terme de stratégie.

L'arbitrage critiqué par les bleus

Si les Français ont très vite pris les commandes de la rencontre grâce à Cyril Baille (4e), ils ont ensuite fait face à l’efficacité des Boks qui ont rapidement égalisé et trompé régulièrement la vigilance des Bleus, notamment via les chandelles de Manie Libbok.

A la pause, les coéquipiers de Damian Penaud étaient tout de même devant mais en seconde période les «Sud-Afs» ont déroulé leur plan en seconde période en laissant, la plupart du temps, le ballon aux Français, en s'appuyant sur leur défense de fer pour récupérer des ballons et des pénalités. Jusqu’à prendre l’avantage dans les derniers instants. Rageant et frustrant pour le XV de France qui s'est quelque peu plaint des décisions de l'arbitre de la rencontre.

En conférence de presse d’après-match, le capitaine des Bleus Antoine Dupont a d'ailleurs exprimé son ressenti sur l’arbitrage de ce match. «L'arbitrage ? Vous, vous en avez pensé quoi ? Pour avoir un regard extérieur. Il y a quand même des actions... bon c'est dur d'avoir ce discours là mais il me tarde de revoir des images qui vont, je pense, me donner encore plus de frustration, a lancé le Toulousain. Je pense qu'il y a des choses claires, évidentes, qui sont faciles à siffler et ne l'ont pas été. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60m, qu'on ralentit en ruck... c'est quand même facile à siffler. Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu.»

Malgré tout Dupont a tenu à féliciter l’Afrique du Sud, qui affrontera samedi l’Angleterre – seule équipe de l’hémisphère nord qualifiée dans ce dernier carré –, et qui est lancée vers un quatrième sacre mondial.