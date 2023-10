Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé… Voici les 10 footballeurs les mieux payés au monde en 2023

Cristiano Ronaldo, qui a quitté Manchester United pour rejoindre l’Arabie Saoudite en janvier, est redevenu le joueur le mieux payé au monde en 2023, selon le classement annuel établi par le magazine Forbes.

Cristiano Ronaldo de retour au sommet. Après avoir quitté Manchester United et pris la direction d’Al-Nassr en Arabie saoudite, le Portugais est redevenu le footballeur le mieux payé au monde en 2023, selon le classement annuel établi par le magazine Forbes. Les émoluments du quintuple Ballon d’or sont estimés à 247,3 millions d’euros par an avec un salaire de 190 millions d’euros et 57 millions d’euros émanant de ces divers partenariats.

Lionel Messi et Neymar sur le podium

Et le joueur de 38 ans est très loin devant les autres. Ces revenus annuels sont deux fois supérieurs à ceux perçus par son rival Lionel Messi. L’Argentin, qui a rejoint cet été l’Inter Miami aux Etats-Unis, toucherait 128 millions d’euros par an, avec un salaire de 57 millions d’euros. Neymar, qui a posé lui aussi ses valises en Arabie saoudite (Al-Hilal), complète le podium avec des revenus de 106,5 millions d’euros par an (76,1 millions d’euros de salaire).

Le Brésilien est très légèrement devant son ancien coéquipier au PSG Kylian Mbappé. L’attaquant français toucherait un peu plus de 104 millions d’euros par an avec toutefois un salaire supérieur à Neymar puisqu’il percevrait près de 86 millions d’euros à Paris.

Également arrivé en Arabie saoudite cet été, Karim Benzema est le 5e joueur le mieux payé au monde avec des revenus de 100 millions d’euros. Et son salaire serait supérieur à ceux de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé puisqu’il toucherait 95,1 millions d’euros de salaire à Al-Ittihad.

Plus loin derrière, Erling Haaland (55,2 millions d’euros), Mohamed Salah (50,4 millions d’euros), Sadio Mané (49,5 millions d’euros), Kevin de Bruyne (37,1 millions d’euros) et Harry Kane (34,2 millions d’euros) complètent ce top 10.

Le top 10

1. Cristiano Ronaldo : 247,3 millions d’euros

2. Lionel Messi : 128,4 millions d’euros

3. Neymar : 106,5 millions d’euros

4. Kylian Mbappé : 104,6 millions d’euros

5. Karim Benzema : 100,8 millions d’euros

6. Erling Haaland : 55,2 millions d’euros

7. Mohamed Salah : 50,4 millions d’euros

8. Sadio Mané : 49,5 millions d’euros

9. Kevin de Bruyne : 37,1 millions d’euros

10. Harry Kane : 34,2 millions d’euros