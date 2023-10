Coupe du monde de rugby 2023 : le message touchant d’Antoine Dupont après l’élimination du XV de France

Au lendemain de l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, le capitaine des Bleus a posté un message touchant sur les réseaux sociaux.

Un rêve brisé. A domicile, Antoine Dupont et ses coéquipiers espéraient offrir à la France la première Coupe du monde de rugby de son histoire. Mais leur parcours s’est interrompu brutalement, dimanche soir, en quart de finale face à l’Afrique du Sud (28-29). Une énorme désillusion pour les Bleus et son demi de mêlée effondrés au coup de sifflet final sur la pelouse du Stade de France.

Et au lendemain de cette élimination, Antoine Dupont, qui avait tout fait pour disputer cette rencontre après sa fracture maxillo-zygomatique et qui est apparu très marqué à la fin du match, a adressé un message touchant aux supporters tricolores.

«Aujourd’hui, la déception est immense car elle est à la hauteur du soutien que vous nous avez apporté, de la volonté que nous avions de prolonger encore l’aventure, d’aller au bout de notre rêve avec vous. Les moments vécus ensemble, le soutien d’un pays, resteront à jamais gravés dans nos vies d’hommes», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Le joueur du Stade Toulousain a également remercié ses coéquipiers ainsi que le staff du XV de France, tout en félicitant l’Afrique du Sud. «Merci au groupe et au staff pour tout le travail accompli. Cela n’a pas suffi, cela reste du sport, bravo aux Springboks», a ajouté Antoine Dupont déjà tourné vers les futurs échéances de l’équipe de France. «Faisons en sorte que ces moments soient notre moteur pour progresser encore et revenir plus forts», a-t-il écrit. Avec notamment en ligne de mire la Coupe du monde 2027 en Australie.