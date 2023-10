Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi Emmanuel Macron s’est-il rendu dans le vestiaire des Bleus après la défaite contre l’Afrique du Sud ?

Présent, dimanche soir, dans les tribunes du Stade de France, le président de la République Emmanuel Macron s’est rendu dans le vestiaire du XV de France après l’élimination en quart de finale contre l’Afrique du Sud.

Il était aux premières loges. Emmanuel Macron était présent, dimanche soir, dans les tribunes du Stade de France pour le quart de finale de la Coupe du monde de rugby entre le XV de France et l’Afrique du Sud (28-29). Et le président de la République a assisté à la cruelle élimination des hommes de Fabien Galthié, battus d’un point. Au coup de sifflet final, il est descendu dans le vestiaire des Bleus, où l’ambiance n’était évidemment pas à la fête.

Le chef de l’Etat a notamment tenu à réconforter et apporter son soutien aux membres du XV de France forcément déçus par cette élimination après avoir remporté ses quatre matchs de poule. «Fabien (Galthié) a pris la parole et le président de la République aussi pour remercier tout le monde des investissements», a confié Charles Ollivon au micro de TF1.

Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron a également salué le parcours des Bleus avec un message posté sur son compte X (anciennement Twitter). «Le XV (de France) l’a bien montré : la France est une grande nation du rugby mondial. Merci d’avoir fait vibrer tout le pays et d’avoir porté nos couleurs avec panache. A jamais derrière vous !», a écrit le président de la République, qui a félicité l’Afrique du Sud et les trois autres demi-finalistes de cette Coupe du monde (Argentine, Nouvelle-Zélande et Angleterre).