Coupe du monde de rugby 2023 : quand les All Blacks soulèvent une voiture gênant leur passage (vidéo)

Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby 2023, les joueurs de la Nouvelle-Zélande font parler d’eux en dehors des terrains de manière très humoristique. Dernier épisode en date, les All Blacks ont soulevé une voiture mal garée.

Dans une vidéo publiée ce mardi sur le compte X (ex-Twitter) de la sélection de rugby de la Nouvelle-Zélande, plusieurs joueurs All Blacks ont été filmés en train de soulever une voiture garée sur le côté, qui gênait le passage du bus de l'équipe.

Teamwork on and off the field





See more of the best bits from the Front Row Daily Show exclusively on NZR+ https://t.co/0HHmzbdSeg#AllBlacks pic.twitter.com/xq9nxFLRVE

— All Blacks (@AllBlacks) October 17, 2023