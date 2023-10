France-Ecosse : composition, stade, diffusion TV… Tout savoir sur le match amical

Déjà qualifiée pour l’Euro 2024, l’équipe de France affronte, ce mardi (21h), l’Ecosse en match amical sur la pelouse du stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan - Clauss, Todibo, Pavard, T. Hernandez - Fofana, Camavinga, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé

Arbitre

Tobias Stieler sera au sifflet pour diriger cette rencontre entre la France et l’Ecosse. Âgé de 42 ans, l’arbitre allemand officie au plus haut niveau depuis un peu plus d’une dizaine d’années. Et il a déjà arbitré les Bleus à deux reprises. La première fois, en novembre 2020, les hommes de Didier Deschamps s’étaient imposés au Portugal en Ligue des nations (0-1). Quelques mois plus tard (mars 2021), il avait dirigé le match des éliminatoires à la Coupe du monde 2023 contre l’Ukraine (1-1). Récemment, Tobias Stieler a arbitré le match de Ligue des champions de Lens contre Séville (1-1).

Stade

En raison de la Coupe du monde de rugby, la rencontre ne se jouera pas au Stade de France, mais sur la pelouse du stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Et l’enceinte du Losc fera évidemment le plein pour la venue de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Le dernier match des Bleus au stade Pierre Mauroy remonte à mars 2022 lors d’un match amical remporté face à l’Afrique du Sud (5-0).

Historique

La France et l’Ecosse, qui sont déjà qualifiées pour l'Euro 2024, vont s’affronter pour la 17e fois depuis leur toute première confrontation en 1930 avec une victoire des Ecossais (0-2). Et jusqu’à présent, le bilan est à l’équilibre avec 8 succès pour les Bleus et autant de victoires pour l’équipe d’Ecosse. A noter que les deux nations ne se sont jamais quittées sur un match nul. La dernière confrontation avait tourné à l’avantage de la France avec un large succès en match de préparation à l’Euro 2016 grâce à un doublé d’Olivier Giroud et un but de Laurent Koscielny (3-0).

Diffusion TV

La rencontre entre la France et l’Ecosse sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur TF1.