Euro 2024 : quels sont les pays déjà qualifiés pour la compétition ?

Plusieurs pays, dont la France et le Portugal, sont déjà qualifiés pour l’Euro 2024, qui aura lieu l’été prochain en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Les Bleus seront en Allemagne. Avec six victoires en autant de rencontres dans les éliminatoires, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont décroché sans trembler leur billet pour l’Euro 2024, qui sera organisé outre-Rhin l’été prochain (14 juin-14 juillet). La France (groupe B) a fait partie des premiers pays qualifiés avec évidemment l’Allemagne, qualifiée d’office en tant que pays hôte.

Mais aussi le Portugal de Cristiano Ronaldo (7 victoires en 7 matchs dans le groupe J) et la Belgique (5 victoires et 1 nul en 6 matchs dans le groupe F). D’autres pays pourraient rapidement les imiter, alors qu’ils ne restent plus que trois journées.

Avec quatre nations déjà assurées de participer à la compétition, 20 billets restent encore à distribuer d’ici la fin des éliminatoires mi-novembre. Une fois que tous les pays qualifiés seront connus, le tirage au sort des groupes de cet Euro 2024 sera effectué le samedi 2 décembre à Hambourg (Allemagne).

La liste des pays qualifiés

Allemagne (pays hôte)

France

Portugal

Belgique