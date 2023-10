Attentat à Bruxelles : le match entre la Belgique et la Suède ne sera pas rejoué

Interrompu à la mi-temps, en raison de l’attentat terroriste qui a coûté la vie à deux supporters suédois, lundi dernier, à Bruxelles, le match des éliminatoires à l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède ne sera pas rejoué.

Le capitaine suédois et ses coéquipiers ont été entendus. Le match des éliminatoires à l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède ne sera pas rejoué.

Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), la rencontre avait été arrêtée à la mi-temps, lundi dernier, en raison de l’attentat terroriste qui a coûté la vie à deux supporters suédois, lundi dernier, à Bruxelles. L’UEFA a décidé, ce jeudi, d’entériner le résultat acquis à la pause. Et cette décision de l’instance européenne n’aura aucune conséquence sur le plan sportif.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:





Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.







— UEFA (@UEFA) October 19, 2023