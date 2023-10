UFC 294 : ce que Kamaru Usman ne peut plus faire dans ses entrainements depuis 3 ans

Kamaru Usman, qui affrontera Khamzat Chimaev ce samedi 21 octobre à l’UFC 294, doit faire face à un problème qui le handicape lors de ses entraînements depuis maintenant trois ans.

Agé de 35 ans, Kamaru Usman, qui a perdu sa ceinture des -77 kilos après sa défaite contre Leon Edwards, est de retour dans les octogones ce samedi 21 octobre à l’UFC 294 d’Abu Dhabi. Si le Nigérian est connu pour sa puissance en lutte, il a pourtant des séquelles physiques depuis quelques temps.

Il doit s'adapter

En effet, s’il possède une douleur au genou depuis une dizaine d’années comme il l’a lui-même confié avant combat de l’UFC 286 contre Ewards, il ne peut donc plus s’entraîner comme il se doit.

«C’est fou que j’ai autant de cardio, car je n’ai pas pu courir depuis 3 ans. J’ai des mauvais genoux, donc je ne peux plus courir. Je m’entraine parfois dans la piscine pour travailler sur l’endurance, mais surtout, je fais tous mes exercices à une vitesse folle. Mentalement j’essaye de me pousser au maximum, car je sais que je ne peux plus courir ou m’entrainer dans la rue», a récemment expliqué «The Nigerian Nightmare».

«Je dois m’adapter et faire tous les autres exercices différemment, avec une plus grande intensité. Je trouve des exercices qui me font travailler et je les ajoute à mon programme habituel, a ajouté Kamaru Usman. Je ne dis pas aux autres de ne plus courir en revanche, j’adore courir, c’est juste que je ne peux plus le faire sans avoir mal.»

Alors qu’il reste sur deux défaites consécutives (contre Leon Edwards), Kamaru Usman espère de nouveau goûter à la victoire et relancer sa carrière contre Khamzat Chimaev à l’UFC 294.

Plongez dans l’univers des sports de combat avec L’Arène podcast