Coupe du monde de rugby 2023 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur la finale entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud

La finale de la Coupe du monde de rugby oppose la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud, ce samedi (21h), sur la pelouse du Stade de France. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition de la Nouvelle-Zélande

B. Barrett - Jordan, Ioane, J. Barrett, Tele'a, - Mo'unga (o), Smith (m) - Cane (cap.), Savea, Frizell - S. Barrett, Retallick - Lomax, Taylor, De Groot

Composition de l’Afrique du Sud

Willemse - Arendse, Kriel, de Allende, Kolbe - Pollard (o), de Klerk (m) - Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Kitshoff

Arbitre

Wayne Barnes (44 ans) a été désigné pour diriger la finale entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. L’Anglais, avocat dans la vie, va arbitrer sa 6e rencontre dans cette Coupe du monde organisée en France. Il est le deuxième Anglais à être au sifflet d'une finale d'un Mondial après Ed Morrison en 1995. L’affiche était la même et les Springboks s’étaient imposés face aux All Blacks (15-12 a.p.).

Stade

Comme les demi-finales, la finale de cette Coupe du monde se jouera sur la pelouse du Stade de France. Un stade que les deux équipes connaissent bien. L’Afrique du Sud a remporté ses trois matchs disputés dans l’enceinte dionysienne avec des victoires contre l’Irlande en poule, la France en quart de finale et l’Angleterre en demi-finale. De son côté, la Nouvelle-Zélande s’est inclinée face aux Français lors du match d’ouverture avant de battre l’Irlande en quart de finale et l’Argentine en demi-finale.

Historique

La Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud vont s’affronter pour la 6e fois de leur histoire en Coupe du monde. En 1995, les Springboks avaient battu les All Blacks en finale à Johannesburg (15-12 a.p.), avant de s’imposer de nouveau lors du match pour la 3e place quatre ans plus tard à Cardiff (22-18). La Nouvelle-Zélande était venue à bout de l’Afrique du Sud en quart de finale à Melbourne en 2003 (29-9), puis en demi-finale à Londres en 2015 (20-18) et en match de poule il y a quatre ans à Yokohama (23-13).

Diffusion TV

La finale de la Coupe du monde de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud sera à suivre en direct à partir de 21h sur TF1.