Ligue 1 : OM-OL annulé après le caillassage du bus lyonnais, le PSG renverse Brest,… Ce qu’il faut retenir de la 10e journée

Entre l'annulation du match OM-OL, la victoire renversante du PSG à Brest, la défaite de Monaco à Lille ou le carton de Lens contre Nantes… voici ce qu'il faut retenir de la 10e journée de Ligue 1.

OM-OL : annulé

A la suite de graves incidents survenus avec le car de Lyon caillassé par des supporters marseillais et Fabio Grosso blessé au visage, le match OM-OL a été annulé. Un peu plus d'une heure avant le début de la rencontre, le car de l'OL avait été caillassé par des supporters marseillais, lors du trajet vers le stade Vélodrome. Des vitres avaient explosé et l'entraîneur Fabio Grosso, touché au visage, avait été aperçu en sang.

Clermont-Nice : 0-1

Vendredi soir, l’OGC Nice s’est imposé à Clermont (1-0) grâce au but victorieux d'Hicham Boudaoui (74e). Avec cette victoire, le Gym (22 points) poursuit sa période d'invincibilité. Nice est la première équipe à ne pas avoir été menée au score au cours des 10 premières journées d'une saison de Ligue 1 depuis Bordeaux en 1984-85 (12 journées).

Reims-Lorient : 1-0

Après avoir dominé une grande partie du match, mais sans être dangereux, le Stade de Reims a réussi à s'imposer en toute fin de match grâce à un sublime but de Josh Wilson-Esbrand (84e).

Lens-Nantes : 4-0

Après le match nul cette semaine en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (1-1), Lens s’est offert un petit festival offensif, avec quatre buts dont un doublé de Florian Sotoca sur deux penaltys, contre Nantes (4-0). Les Sang et Or en avaient besoin pour se donner de l'air sur la zone rouge. Une belle performance pour Lens contre des Nantais (7e, 14 pts), qui étaient en pleine forme après avoir remporté quatre de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1.

Brest-PSG : 2-3

Paris s’est fait peur jusqu’au bout. Le PSG s'est sorti du piège brestois en fin de match (3-2). L'équipe "bis" alignée par Luis Enrique, qui avait parlé d’un match piège, a gagné, mais a tremblé jusqu'au bout, à l'image d'une fin de match extrêmement houleuse entre les deux équipes. Kylian Mbappé a inscrit le but de la victoire sur pénalty, en deux temps (88e). Warren Zaïre-Emery, qui avait déjà signé une grande performance contre l'AC Milan mercredi (3-0), avait ouvert le score.

Lille-Monaco : 2-0

Au stade Pierre-Mauroy, Monaco n’a pas pu faire grand-chose dimanche face à Lille (2-0), qui se sont imposés grâce aux buts d'Ivan Cavaleiro (32e) et Bafodé Diakité (42e). Très solides en défense et bien en place en attaque, les Lillois ont été efficaces et ont parfaitement maîtrisé tactiquement les hommes d'Adi Hütter.

Montpellier-Toulouse : 3-0

Montpellier a très bien terminé une semaine pourtant tourmentée pour le club. Le MHSC s'est imposé assez facilement contre Toulouse (3-0), grâce notamment à un doublé d'Akor Adams (13e, 71e). Les derniers jours ont été marqués par une altercation entre Mamadou Sakho et l'entraineur Michel Der Zakarian et par la sanction mercredi de la commission de discipline de la LFP: un point de pénalité et le match à rejouer contre Clermont à cause d'un pétard lancé sur le gardien Mory Diaw.

Metz-Le Havre : 0-0

À Saint-Symphorien, le duel des promus entre Metz et Le Havre n’a pas offert un grand spectacle (0-0). Entre l’inefficacité offensive des Grenats et des Normands peu chanceux, le match n’est pas à inscrire dans les annales mais il permet à Metz de stopper sa série de défaites et sortir de la zone rouge. Le Havre est douzième.

Rennes-Strasbourg : 1-1

Trois jours après sa victoire au Panathinaikos à Athènes en Ligue Europa (1-2), Rennes a montré un visage moins conquérant en concédant le nul contre Strasbourg (1-1) ce dimanche au Roazhon Park. Les joueurs de Bruno Genesio, qui avaient mis fin à une série de trois défaites toutes compétitions confondues grâce à une victoire de caractère en Grèce jeudi (2-1), n'ont toujours pas réussi à enchaîner deux victoires cette saison, et ne comptent que deux succès en championnat.