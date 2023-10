Football : ce que l'on sait de l'enlèvement du père de l'attaquant de Liverpool Luis Díaz

Plusieurs dizaines de soldats colombiens appuyés par des policiers sont toujours à la recherche du père du footballeur de Liverpool Luis Díaz, kidnappé dans le nord du pays avec son épouse qui a, elle, été libérée samedi quelques heures après l’enlèvement.

Il pourrait avoir quitté le territoire. Luis Manuel Miranda, le père du footballeur star du club de Liverpool Luis Díaz, est toujours activement recherché par les autorités colombiennes après qu’il a été kidnappé samedi dernier dans la municipalité de Barrancas.

Dans le détail, la recherche de Luis Manuel Díaz est menée par les forces de sécurité par voie terrestre et aérienne, et une opération a été déployée dans tout le département de La Guajira et le long de la frontière avec le Venezuela.

Vers une piste au Venezuela ?

C’est d’ailleurs vers le Venezuela que se tournerait désormais le procureur général colombien, Francisco Barbosa. D’après le média hispanique El Tiempo, ce dernier se penche désormais sur l’hypothèse d’un transfert de la victime au Venezuela au cours des dernières heures.

«Nous devrions demander au président (Gustavo) Petro, qui est un ami des autorités, d'aider à retrouver ou à libérer le père de Luis Díaz», a-t-il déclaré, comme le rapporte El Tiempo. Aucune autre information n’a été divulguée sur une piste certaine.

Luis DIaz ne se rendra pas en Colombie

Toujours selon la même source, Luis Díaz a pris la décision de rester à Liverpool et de placer tous ses espoirs dans la police et les forces armées du pays pour retrouver son père. Un choix difficile pour l’attaquant, mais préférable pour des raisons de sécurité.

La famille de Luis Díaz s’est dite de plus en plus inquiète par le manque d’informations claires sur le lieu où pourrait se trouver Luis Manuel Díaz Miranda, mais aussi dans quel état. A noter que pour l'instant, il n'est pas totalement exclu que le footballeur de 26 ans décide de se rendre dans le pays.

Soutien de la Fifa

Le monde du football s'est exprimé et a déploré l'enlèvement du père de la star de Liverpool, notamment des personnalités comme James Rodriguez, Radamel Falcao Garcia ou encore Camilo Zuniga qui ont envoyé un message au jeune homme.

Gianni Infantino, président de la Fifa, a également apporté son soutien à la famille pour «ce moment difficile» et a dédié un message au Colombien via son compte Instagram personnel.

(Capture d'écran) Instragram / @gianni_infantino

«Au nom de la Fifa et de la communauté mondiale du football, je voudrais apporter notre soutien et nos prières à Luis Díaz, à sa famille et à ses amis en ce moment difficile», pouvait-on lire.