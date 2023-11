Football : Manchester United et Arsenal passent à la trappe, Chelsea et Liverpool qualifiés pour les quarts de la Coupe de la ligue anglaise

Manchester United et Chelsea ont été éliminés, ce mercredi 1er novembre, en huitièmes de finale de la Coupe de la ligue anglaise après s'être inclinés face à Newcastle et West Ham, tandis que Chelsea et Liverpool ont assuré leur billet pour la suite de la compétition.

C’est déjà terminé pour les tenants du titre de la Coupe de la ligue anglaise. Sèchement battu à Old Trafford par Newcastle (0-3) ce mercredi 1er novembre, Manchester United a pris la porte de la compétition dès les huitièmes de finale, tout comme Arsenal, battu par leurs voisins londoniens de West Ham (3-1).

Trois jours après avoir été corrigés lors du derby de Manchester face au voisin Manchester City (3-0), les hommes d’Erik Ten Hag ont subi la loi des Magpies de Newcastle, candidats à l’Europe cette saison et revanchards après avoir été battus par leurs adversaires du soir lors de la finale de la dernière édition de la compétition (0-2).

Les Red Devils, avec de nombreux remplaçants habituels, ont rapidement perdu pied sur des buts de Miguel Almiron (28e, 1-0) et Lewis Hall (36e, 2-0). Joe Willock a prolongé le supplice des locaux (60e, 3-0).

Du côté des Gunners d’Arsenal, l’élimination était pressentie au vu de l’équipe alignée par l’entraîneur Mikel Arteta, composée de nombreux remplaçants. Pourtant, West Ham a tout d’abord eu de nombreuses difficultés à prendre l’avantage. Il aura fallu un corner de Jarrod Bowen catapulté par le défenseur Ben White de la tête dans son propre but (16e, 1-0) pour donner l’avantage aux Hammers.

Ces derniers ont par la suite pris le large grâce à des buts de Mohammed Kudus (50e, 2-0) et de Jarod Bowen (60e, 3-0), avant que le capitaine habituel d’Arsenal, Martin Odegaard, entré en jeu, ne réduise l'écart dans les toutes dernières secondes du temps additionnel (90e+6, 3-1) pour sauver l’honneur.

Une équipe de Premier League assurée de disputer la finale

En revanche, Chelsea, en grande difficulté en Premier League, et Liverpool, ont maintenu leurs rangs en s’imposant respectivement face à Brentford (2-0) et Bournemouth (2-1), deux équipes de seconde partie de tableau de l’élite du football anglais.

Les Blues de Chelsea ont ouvert le score par l’intermédiaire du Français Benoît Badiashile (30e, 1-0), avant de clouer la rencontre grâce à un but signé Raheem Sterling (59e, 2-0).

Côté Reds, la rencontre a été plus compliquée : après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Cody Gakpo (31e, 1-0), les hommes de Jürgen Klopp ont été rejoints au score avec l’égalisation de Justin Kluivert (64e, 1-1), fils de la légende néerlandaise Patrick Kluivert.

C’est finalement l’attaquant uruguayen Darwin Nunez, entré en cours de jeu, qui a libéré Liverpool (70e, 2-1), permettant au club de la Mersey d’accéder au tour suivant de la Coupe de la ligue anglaise.

Les quarts de finale de la Carabao Cup sont prévus au cours de la semaine du 18 décembre et verront plusieurs équipes de Premier League s’affronter pour une place en demi-finale.

Les affiches des quarts de finale

Everton - Fulham



Chelsea - Newcastle



Port Vale (3e division) - Middlesbrough (2e division)



Liverpool - West Ham