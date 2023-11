Ligue 1 : Le PSG s'impose sans trembler face à Montpellier (3-0) et prend provisoirement la tête du championnat

Lors de l'ouverture de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1, ce vendredi 3 novembre, le PSG s'est imposé au Parc des Prince face à Montpellier (3-0).

PSG-Montpellier (3-0)

Le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé 3 buts à 0 contre Montpellier vendredi au Parc des Princes et a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 en match d'ouverture de la 11e journée.

Après cette quatrième victoire d'affilée en championnat, le PSG (24 pts) devance Nice (2e, 22 pts) et Monaco (3e, 20 pts) qui reçoivent respectivement Rennes (8e) et Brest (6e) dimanche. A quatre jours de leur match de Ligue des champions sur le terrain de l'AC Milan, les Parisiens ont marqué par Lee Kang-in (10e), Warren Zaïre-Emery (58e) et Vitinha (66e). Montpellier reste 11e.

L’occasion pour les Parisiens de préparer leur prochain déplacement de mardi prochain, en Ligue des Champions sur le terrain de l’AC Milan. Pour rappel, à domicile, Paris s’était largement imposé (3-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Samedi 4 novembre

17h : Lorient - Lens sur Prime Video

21h : OM-Lille sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Dimanche 5 novembre

13h : OL-Metz sur Prime Video

15h : Nantes - Reims sur Prime Video

15h : Strasbourg - Clermont sur Prime Video

15h : Toulouse - Le Havre sur Prime Video

17h05 : Monaco - Brest sur Canal+ Foot

20h45 : Nice - Rennes sur Prime Video