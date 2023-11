«On ne doit pas attendre quelque chose d'encore plus grave pour prendre des décisions importantes» : Fabio Grosso s’exprime sur les incidents OM-OL

L’entraîneur italien des Gones, Fabio Grosso, s’est exprimé ce vendredi 3 novembre au sujet du dispositif de sécurité concernant le déplacement des Lyonnais à Marseille.

Cinq jours après avoir subi une blessure au visage nécessitant 30 jours d’ITT, l’entraîneur italien Fabio Grosso a déclaré ce vendredi attendre des «décisions importantes» après les heurts de dimanche dernier, en marge de la rencontre OM-OL.

«On ne doit pas attendre quelque chose d'encore plus grave pour prendre des décisions importantes», a déclaré Fabio Grosso, lors de sa première conférence de presse depuis les incidents qui ont conduit à l'annulation du match.

«Ça va mieux, ça doit aller mieux»

«Il y a eu une chose inacceptable et on ne peut pas passer au-dessus», a-t-il insisté, l'œil gauche encore tuméfié et une partie de ses blessures dissimulées par une casquette enfoncée sur son crâne. «Ça va mieux, ça doit aller mieux», a-t-il toutefois précisé.

«Je veux de la sécurité pour tous», a-t-il martelé. «On ne peut pas mettre en danger la vie de gens pour le sport». Fabio Grosso a par ailleurs «condamné», comme l'avait déjà fait son club, l'attitude de certains supporters lyonnais à l'intérieur du Vélodrome, qui ont fait des saluts nazis et poussé des cris de singes en direction des Marseillais. C'est une «chose pas belle» qui ne doit pas se reproduire, a-t-il jugé.

Le match Marseille-Lyon a été reprogrammé le 6 décembre prochain par la Ligue de football professionnel (LFP), qui n'a pas encore précisé où il serait joué.