OM-LOSC : les supporters de Lille ne pourront pas assister au match ce samedi

A la veille de la rencontre entre l’OM et le LOSC, le club de football de Lille a annoncé via un communiqué ce vendredi 3 novembre que les supporters lillois ne pourront pas assister au match à la suite d’un arrêté ministériel.

Un nouveau rebondissement mal accueilli par les fans. Alors que 250 supporters lillois s’apprêtaient à assister à la rencontre entre leur club et l’OM demain soir, un arrêté ministériel a été pris ce vendredi, leur interdisant d’y assister.

C’est la douche froide pour le LOSC, qui a déploré dans son communiqué la situation : «le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu’il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s’étant tenus hier et des informations communiquées par la Préfecture des Bouches-du-Rhône», peut-on lire.

Un dispositif de sécurité qui n’aura pas suffi ?

Jeudi, à l’issue d’une réunion préparatoire, un important dispositif de sécurité avait été annoncé à la demande d’Olivier Létang, le président du LOSC. «Je veux avoir la certitude que l’intégrité physique de notre délégation et de nos supporteurs soit totalement assurée», avait-il insisté avant de mettre un coup de pression sur les autorités locales.

Il avait ainsi été décidé que les bus nordistes devaient arriver plus tôt notamment pour éviter tout incident similaire à ceux qui ont gâché la rencontre entre Marseille et Lyon le week-end dernier. Le LOSC «avait pris acte de ces décisions et voulait se montrer confiant quant au dimensionnement et à l’efficacité des mesures exceptionnelles nécessairement prises par les autorités».

«Si les autorités estiment finalement ce matin qu’ils ne sont pas en capacité de garantir la sécurité des 250 supporters lillois ayant prévu de se déplacer à Marseille, le LOSC doit nécessairement prendre acte de cette décision afin de prémunir ses supporters de potentiels troubles», a déclaré le LOSC dans son communiqué ce vendredi, regrettant néanmoins d’avoir été prévenus que maintenant, alors que des supporters étaient déjà présents à Marseille.