Formule 1 : la nouvelle démonstration de Max Verstappen au Brésil

Parti en pole position, Max Verstappen a réalisé un nouveau cavalier seul, ce dimanche, au Grand Prix du Brésil pour signer sa 17e victoire de la saison. Le Néerlandais a devancé Lando Norris et Fernando Alonso.

Dans le monde de la Formule 1, il y a plus que jamais Max Verstappen et les autres. Parti en position, Max Verstappen, déjà assuré d’un 3e titre de champion du monde, a réalisé un énième cavalier seul, ce dimanche, au Grand Prix du Brésil pour signer sa 17e victoire de la saison, la 52e de sa carrière. Sans jamais vraiment être inquiété durant les 71 tours de course, le Néerlandais a terminé devant Lando Norris et Fernando Alonso, qui a devancé d’un cheveu Sergio Pérez sur la ligne d’arrivée (53 millièmes), pour conclure un nouveau week-end parfait après avoir également remporté la course sprint.

Charles Leclerc a abandonné dès le tour de formation

Et le pilote Red Bull a été débarrassé de l’une de ses principales menaces avant même le départ. Alors qu’il devait s’élancer en 2e position, derrière Max Verstappen, Charles Leclerc a été victime d’un problème mécanique lors du tour de formation et a violemment heurté la barrière de sécurité. S’il a tenté de repartir, sa monoplace était beaucoup trop endommagée et le Monégasque a été contraint à l’abandon.

QUELLE FIN DE COURSE DE FERNANDO ALONSO





Le pilote Espagnol s'est battu jusqu'au passage de la ligne pour le podium #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/z1bRgWfztX — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 5, 2023

Le triple champion du monde a ensuite parfaitement géré le premier départ, pour le moins chaotique avec l’accrochage entre Nico Hülkenberg, Alex Albon et Kevin Magnussen, qui a provoqué un drapeau rouge. Loin d’être perturbé par cette interruption, Max Verstappen a contenu Lando Norris au moment du 2e départ avant de prendre rapidement ses distances et filer inexorablement vers la victoire. «Les deux départs ont été très importants. Après, il fallait bien gérer l’usure des pneus. On a été très solide dans ce domaine», a commenté Max Verstappen à l’arrivée.

Le Néerlandais et les autres pilotes vont désormais se retrouver dans 15 jours aux Etats-Unis pour le tout premier Grand Prix de Las Vegas de l’histoire, où le spectacle promet d’être au rendez-vous dans la nuit du Nevada. Et dans la capitale du jeu, Max Verstappen sera évidemment encore le grand favori pour décrocher le jackpot et inscrire en premier son nom au palmarès de la course.

Le top 10 de la course

1. Max Verstappen (Red Bull)



2. Lando Norris (McLaren)



3. Fernando Alonso (Aston Martin)



4. Sergio Pérez (Red Bull)



5. Lance Stroll (Aston Martin)



6. Carlos Sainz (Ferrari)



7. Pierre Gasly (Alpine)



8. Lewis Hamilton (Mercedes)



9. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)



10. Esteban Ocon (Alpine)