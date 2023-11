Ligue 1 : le PSG enchaîne, l’OM, Lens et Lyon accrochés… Ce qu’il faut retenir de la 11e journée

Le PSG a enchaîné une 4e victoire en Ligue 1 face à Montpellier (3-0), alors que l’OM a été accroché à domicile par Lille (0-0). Tout comme Lens à Lorient (0-0) et Lyon par Metz (1-1). Voici ce qu’il faut retenir de la 11e journée.

PSG-Montpellier : 3-0

Quatre sur quatre pour le PSG. Le club de la capitale a enchaîné une 4e victoire consécutive en championnat lors de la venue de Montpellier au Parc des Princes (3-0). S’ils ont été inquiétés en début de match, les coéquipiers de Marquinhos ont maîtrisé les Héraultais avec le premier but en Ligue 1 de Kang-In Lee (10e), une nouvelle réalisation du jeune Warren Zaïre-Emery (58e) et Vitinha (66e), buteur juste après son entrée en jeu. Avec ce succès, les Parisiens ont provisoirement pris la tête du classement et parfaitement préparé leur déplacement sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue des champions puis à Reims en championnat.

Lorient-Lens : 0-0

Lens encore ralenti. Si le club nordiste n’a plus perdu depuis mi-septembre, il a enregistré un 3e match nul en quatre matchs de Ligue 1, face à Lorient (0-0). Les hommes de Franck Haise se sont pourtant procurés de nombreuses occasions, mais ils se sont heurtés à un Yvon Mvogo impérial dans la cage lorientaise. Avec ce résultat, la formation lensoise reste au milieu de tableau avant de se rendre aux Pays-Bas pour affronter le PSV Eindhoven en Ligue des Champions et de recevoir Marseille lors de la prochaine journée. De son côté, Lorient se déplacera à Clermont.

Marseille-Lille : 0-0

L’OM fait du surplace. Une semaine après les événements qui ont conduit au report du match contre Lyon, Marseille a été accroché par Lille au Vélodrome (0-0). Sur leur pelouse, les Marseillais ont peiné à se monter dangereux et à inquiéter le gardien lillois gardien Lucas Chevalier. Et le LOSC aurait même pu l’emporter, mais la tentative lointaine de Yusuf Yazici a heurté la barre transversale de Pau Lopez (15e). Lille, qui n’a plus perdu depuis fin septembre, reste au pied du podium, alors que Marseille est englué dans le ventre mou du classement avant de se déplacer à Lens.

Lyon-Metz : 1-1

Toujours pas de victoire pour Lyon. L’OL, qui n’a toujours pas gagné cette saison, a été tenu en échec sur son terrain par Metz (1-1). Et les Lyonnais ont même évité le pire avec une nouvelle défaite. Malmenés par les Messins, ils ont été surpris par une magnifique frappe d’Ablie Jallow (77e). Mais ils ont trouvé les ressources pour égaliser quelques minutes plus tard grâce au jeune Skelly Alvero (84e). Le club rhodanien occupe néanmoins toujours la dernière place du classement avec quatre points et compte toujours six longueurs de retard sur Metz (16e). Lors de la prochaine journée, Lyon se déplacera à Rennes et Metz recevra Nantes.

Strasbourg-Clermont à 15h

Toulouse-Le Havre à 15h

Nantes-Reims à 15h

Monaco-Brest à 17h05

Nice-Rennes à 20h45