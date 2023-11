«Tant qu’on est en vie, il faut avancer» : un ancien joueur de Lyon raconte son combat contre le cancer

Ancien milieu de terrain offensif formé à Lyon, Bryan Bergougnoux (40 ans), actuel entraîneur de Thonon-Evian Grand Genève qui évolue en National 2, a raconté son combat contre un cancer de la parotide dans les colonnes de L’Equipe.

Il est engagé dans un match contre la maladie. Formé à Lyon, Bryan Bergougnoux (40 ans) s’est récemment vu diagnostiquer un cancer de la parotide. La glande parotide est la plus volumineuse des glandes salivaires et elle est située de chaque côté du visage, devant l’oreille. Triple champion de France avec le club rhodanien (2002, 2004, 2005), l’ancien milieu de terrain offensif a récemment subi une parotidectomie, qui consiste à une ablation d’une grande salivaire, et est dans l’attente des résultats pour connaître la suite de son traitement.

«Mon rêve, c'est de coacher l'Olympique Lyonnais»

Mais malgré la maladie, le désormais entraîneur de Thonon-Evian Grand Genève, qui évolue en National 2, a toujours le moral et a gardé son sens de l’humour. «On n’est pas très beau mais bon, on ne l’était déjà pas et on n’est pas là pour l’être», a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Equipe concernant sa paralysie du visage. Et Bryan Bergougnoux se veut également combatif dans cette épreuve.

Désireux d’«avancer», l’ancien joueur de Toulouse, Lecce (Italie), Châteauroux, l’Omonia Nicosie (Chypre) ou encore Tours a ainsi rapidement fait son retour les terrains. «Je suis revenu très rapidement pour essayer de montrer que, dans la vie, il faut avancer, quelles que soient les difficultés. Si ça peut aider des gens qui sont dans ce genre de situation, à se dire qu’ils ne sont pas seuls, déjà, et que ce n’est pas une fatalité, que tant qu’on est en vie, il faut avancer», a-t-il déclaré.

Alors que Thonon-Evian Grand Genève occupe la 6e place du Groupe A en National 2, Bryan Bergougnoux, qui fait partie des dix membres de la promotion 2023-2024 du Brevet d'entraîneur professionnel de football, a pour ambition d’emmener le club à l’échelon professionnel. Et il rêve d’entraîner, un jour, l’OL. «Ce n’est pas du tout l’objectif à court terme. Il faut faire ses preuves, être prêt quand on y va. Mais oui, c’est un de mes objectifs, c’est aussi pour ça que je l’ai fait. Pour être honnête, c’est un peu le rêve ultime. (…) Mon rêve, c’est de coacher l’Olympique Lyonnais», a-t-il affirmé. Le message est passé.