AC Milan-PSG : faux billets, sifflets… Quel accueil Gianluigi Donnarumma va-t-il recevoir à San Siro ?

Parti libre de l’AC Milan pour rejoindre le PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma va revenir à San Siro, ce mardi, à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Son retour promet d’être très mouvementé. Gianluigi Donnarumma va retrouver, ce mardi, San Siro et les supporters de l’AC Milan lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Des tifosis qui n’ont pas pardonné au gardien italien d’avoir quitté libre son club formateur pour rejoindre le PSG à l’été 2021. Et un peu plus de deux ans plus tard, le portier transalpin, considéré comme un «traître», devrait recevoir un accueil particulièrement hostile de la part de son ancien public. Encore plus que lorsqu’il était revenu dans l’enceinte lombarde avec l’équipe d’Italie.

«Cela s’est terminé en mauvais terme ici entre lui et le club. On sait que l’accueil sera difficile. Nos supporters sont chauds», a confié, en conférence de presse, l'actuel gardien de l’AC Milan Mike Maignan. Et les fans rossoneri auraient prévu d’accueillir Gianluigi Donnarumma avec un lancer de faux billets avant le début de la rencontre, selon le Corriere della Sera. Car ils estiment qu’il a préféré l’argent proposé par le club parisien à son amour pour l’AC Milan.

Mais ce n’est pas tout. Plusieurs banderoles à son encontre devraient également être déployées et il devrait être hué tout au long de la rencontre. Reste à savoir si ce traitement à son égard aura un impact sur sa performance dans la cage du PSG, lui qui était parvenu à conserver son but inviolé lors de la victoire au match aller au Parc des Princes (3-0).