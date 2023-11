Ligue des champions : le PSG renversé par l'AC Milan et Olivier Giroud (2-1)

Le PSG a été renversé par l’AC Milan et Olivier Giroud, ce mardi, lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (2-1). Avec cette défaite, tout reste à faire pour les Parisiens dans la course à la qualification pour les 8es de finale.

Plus dur est la rechute pour Paris. Le PSG a débarqué, ce mardi, à San Siro avec le plein de confiance grâce à sa série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont le large succès, il y a quinze jours, au match aller (3-0). Mais le club de la capitale est retombé dans ses travers et a été renversé par l’AC Milan (2-1). Une défaite venue confirmer les grandes difficultés rencontrées par les Parisiens à l’extérieur, un mois après avoir été corrigés par Newcastle (4-1).

Paris qualifié face à Newcastle ?

Ils n’ont pas été chahutés et trimballés comme en Angleterre, mais ils ont encore fait preuve d’un manque d’agressivité et d'imagination pour espérer s'imposer. Et dans ce genre de rendez-vous, cela pardonne rarement. Le champion de France avait pourtant bien commencé en ouvrant rapidement le score. Sur un corner dévié par Marquinhos, Milan Skriniar s’est jeté au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets (9e). Mais cet avantage a été de très courte durée.

Moins de cinq minutes plus tard, Rafael Leao a remis les deux équipes à égalité. Alors que Gianluigi Donarumma a détourné une frappe croisée d’Olivier Giroud, l’attaquant portugais a réalisé un magnifique retourné acrobatique (12e). Et le club italien a pris l’avantage en début de seconde période grâce au buteur français. Sur un centre de Théo Hernandez, Olivier Giroud a pris le meilleur sur Milan Skriniar pour battre de la tête Gianluigi Donnarumma (50e).

Menés, les Parisiens et Kylian Mbappé, très discret en Lombardie, ont peiné à se montrer dangereux, si ce n’est en toute fin de match sur une frappe sur le poteau de Lee Kang-in (88e), et ont fini par s’incliner. Et avec cette défaite, les cartes sont totalement rebattues dans le groupe F et tout reste à faire pour Paris dans la course à la qualification pour les 8es de finale.

«On savait que ce serait dur si on ne gagnait pas aujourd’hui (mardi soir, ndlr), mais il ne faut rien lâcher. Tout reste dans nos mains pour la qualification», a confié Marquinhos au micro de Canal+. Désormais à la 2e place de leur groupe, le défenseur brésilien et ses coéquipiers ont en effet toujours leur destin en main. Et ils pourraient même décrocher leur billet pour les 8es de finale, dans trois semaines, lors de la venue de Newcastle en cas de victoire et si l’AC Milan ne bat pas le Borussia Dortmund dans le même temps. Un scénario presque inespéré pour Paris.