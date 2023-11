AC Milan-PSG : pourquoi le président parisien Nasser al-Khelaïfi n’assistera-t-il pas à la rencontre de Ligue des champions ?

Comme lors du match aller au Parc des Princes, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi ne sera pas présent, ce mardi, à San Siro pour assister au match de Ligue des champions face à l’AC Milan.

Il sera encore l’un des grands absents de la soirée. Alors qu’il avait déjà manqué le match aller, il y a quinze jours, au Parc des Princes (3-0), le président du PSG Nasser al-Khelaïfi ne sera pas présent, ce mardi, dans les tribunes de San Siro pour assister au match de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l’AC Milan. Le dirigeant qatari est toujours convalescent après avoir été opéré en urgence du genou droit, et n’a pas été autorisé par son médecin à se rendre en Italie.

devant sa télévision

Pour son plus grand désespoir. «Je suis tellement déçu de ne pas pouvoir être à San Siro. J’ai fait pression sur mon médecin tous les jours depuis une semaine pour savoir si je pouvais venir ! Mais malheureusement, ce n'est pas possible», a-t-il confié à La Gazetta dello Sport. Mais pas question pour lui de manquer la rencontre. Il sera évidemment devant sa télévision à l’heure du coup d’envoi (21h). «Je vais regarder chaque minute du match à la télévision», a-t-il assuré.

Et s’il sera derrière ses joueurs, il s’attend à un match compliqué contre des Milanais revanchards, qui pourront compter sur le soutien de leur public. «L’atmosphère du stade San Siro est fantastique et incroyable. C’est une forteresse. Toute équipe qui s’y rend joue contre 12 joueurs. Ce sera un match titanesque entre deux grands clubs du football européen», a déclaré Nasser al-Khelaïfi. Et cette rencontre pourrait s’avérer déterminante dans la course à la qualification. Car en cas de nouveau succès, Marquinhos et ses coéquipiers se rapprocheraient des 8es de finale.