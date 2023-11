Ligue des champions : un supporter parisien «gravement blessé» à coups de couteau avant Milan-PSG

Plusieurs ultras de l’AC Milan ont attaqué les fans du PSG, lundi soir à la veille du match de Ligue des champions entre les deux équipes. Un supporteur parisien a été gravement blessé.

Un supporter du PSG, qui doit affronter l'AC Milan mardi en Ligue des champions en Italie, a été «gravement blessé» à coups de couteau lundi soir dans la capitale lombarde dans des heurts avec des fans italiens, a-t-on appris auprès de la police italienne.

Ce Français, dont le nom n'a pas été révélé, a reçu «deux coups de couteau dans la jambe» et a été transporté à l'hôpital, a indiqué la police dans un communiqué. Selon le Corriere della Sera, il est âgé de 34 ans et ses jours ne sont pas en danger.

La rencontre de la 4e journée de la phase de groupes entre l'AC Milan et le PSG a été classée à risques, notamment en raison de la venue en Italie de 4.300 supporters parisiens. Des témoins ont déclaré à la police qu'un affrontement avait eu lieu lundi soir entre une cinquantaine de supporters milanais et des fans du club français qui se trouvaient dans le quartier des Navigli.

Sur des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux par des sites d'information italiens, mais dont il est impossible de savoir si elles montrent précisément le moment où le supporter français a été blessé, un groupe d'hommes apparaît notamment sur le bord d'un canal connu pour ses cafés, ses bars et sa vie nocturne. Alors que des fusées éclairantes sont tirées, ils se retournent soudainement et fuient un autre groupe, dont certains membres portent des cagoules et brandissent ce qui ressemble à des matraques.

Cette attaque survient moins de deux mois après qu'un supporter de Newcastle United a été poignardé dans le même quartier de la ville lombarde avant un match de Ligue des champions contre Milan. L'ambiance déjà chaude à San Siro sera encore plus enflammée par le retour du gardien italien Gianluigi Donnarumma, qui a quitté Milan pour le PSG en tant qu'agent libre à l'été 2021.