Arabie saoudite : Zinédine Zidane nouvel entraîneur de Karim Benzema à Al-Ittihad ?

Champion d’Arabie saoudite en titre, Al-Ittihad a limogé, ce mardi, son entraîneur Nuno Espiritos Santos et rêverait de Zinédine Zidane pour succéder au coach portugais.

Le champion d’Arabie saoudite est en crise. Au lendemain de sa défaite en Ligue des champions asiatique contre le club irakien d’Al-Qowa Al-Jawiya (2-0), Al-Ittihad a limogé, ce mardi, son entraîneur Nuno Espiritos Santos. Arrivé en juillet 2022, le coach portugais n’a pas résisté à la série de mauvais résultats de son équipe, 6e en Saudi Pro League et qui reste sur cinq matchs sans victoire (3 nuls, 2 défaites) depuis son dernier succès fin septembre.

Une grande complicité entre Zidane et BEnzema

Une altercation avec Karim Benzema à la mi-temps de la rencontre face à Al-Qowa Al-Jawiya serait également à l’origine de son renvoi, selon la presse espagnole. Alors que Nuno Espiritos Santos aurait pointé du doigt l’attitude de ses joueurs, le ton serait monté avec Karim Benzema et des insultes auraient même été échangées.

Et pour le remplacer sur le banc du club basé à Djeddah, les dirigeants d’Al-Ittihad rêveraient de Zinédine Zidane. L’ancien n°10 de l’équipe de France est toujours libre depuis son départ du Real Madrid en juin 2021. Et surtout il entretient une très bonne relation et une grande complicité avec Karim Benzema depuis leur collaboration à Madrid couronnée de succès avec notamment trois Ligue des champions remportées.

Mais les dirigeants de la formation saoudienne vont devoir se montrer persuasifs pour convaincre le Ballon d’or 1998 de relever le challenge dans le riche pays du Golfe. Et s'ils disposent d’un précieux atout avec Karim Benzema, sera-t-il suffisant ? Réponse dans les prochains jours.