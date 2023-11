Ligue des champions : le PSG qualifié pour les 8es de finale face à Newcastle si…

Malgré sa défaite sur la pelouse de l’AC Milan (2-1), le PSG peut décrocher sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions lors de son prochain match face à Newcastle (28 novembre).

Tout reste à faire dans le groupe F. Avant les deux derniers matchs, le Borussia Dortmund est en tête (7 points) devant le PSG (6 points), l’AC Milan (5 points) et Newcastle (4 points). Mais si les quatre équipes se tiennent en seulement trois points, tout pourrait se décanter lors de la 5e journée dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Notamment pour le PSG qui pourrait décrocher son billet à l’occasion de la venue de Newcastle au Parc des Princes (28 novembre).

Grâce à sa victoire face à Newcastle, le Borussia Dortmund prend la tête du groupe F alors que l'AC Milan revient à 1 point du PSG





À votre avis, qui va se qualifier#ACMPSG | #UCL pic.twitter.com/R9k7pxT7td — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2023

Le club de la capitale sera qualifié s’il gagne contre les Magpies et, que dans le même temps, l’AC Milan ne bat pas le Borussia Dortmund à domicile. Les Parisiens compteraient ainsi quatre points d’avance sur Newcastle et auraient au moins trois longueurs d’avance sur la formation italienne. Et en cas d’égalité de points entre les deux équipes, Paris devancerait l’AC Milan grâce à une meilleure différence de buts particulière (victoire 3-0 à l’aller, défaire 1-2 au retour).

En revanche, si ce scénario ne se produit pas, les hommes de Luis Enrique joueront leur qualification, mi-décembre, sur la pelouse du Borussia Dortmund. Ce qui sera tout sauf simple en connaissant les difficultés rencontrés par les coéquipiers de Marquinhos à l'extérieur sur la scène européenne.

Le PSG qualifié si…

Paris bat Newcastle et l’AC Milan ne s’impose pas contre le Borussia Dortmund.