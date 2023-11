Rugby : un ancien international fidjien décède à l’âge de 40 ans

Arrivé en France en 2008 et champion de France de Pro D2 avec Grenoble en 2012, l’ancien international fidjien Aloisio Butonidualevu (40 ans) est décédé ce mardi.

Il avait eu 40 ans le 21 octobre dernier. Aloisio Butonidualevu a succombé, ce mardi, à une maladie diagnostiquée en mai dernier. Arrivé en France en 2008, à l’âge de 25 ans, l’ancien international fidjien (3 sélections) avait connu différents clubs, dont Grenoble avec lequel il a été sacré champion de France de Pro D2 avant de découvrir le Top 14 la saison suivante. Il avait ensuite rejoint Carcassonne, Vannes, Rennes et Périgueux.

Et depuis 2019, il évoluait en Haute-Vienne dans le club de Saint-Yrieix-la-Perche (Fédérale 2). Et ce dernier a rendu hommage à «Buto», comme il était surnommé. «Nous tenons à apporter tout notre soutien à ses proches, sa famille, sa femme et ses enfants. (…) «Buto» était irréprochable sur le terrain et en dehors, discret, humble et généreux», a écrit le Rugby Club Pays de Saint-Yrieix sur compte Facebook.

Grenoble a également salué sa mémoire. «C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin le décès d’Aloisio Butonidualevu. À 40 ans, il n’aura pas gagné son dernier combat face à la maladie. Son grand sourire nous manquera à tous. (…) Pour tout le monde Buto était la simplicité et la joie de vivre. (…) Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, ses amis, et tous les joueurs qui ont pu partager le terrain avec lui», a posté le club isérois sur X (ex-Twitter), accompagnant son message d’une vidéo du trois-quarts marquant un essai face à Perpignan.