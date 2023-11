Equipe de France : Warren Zaïre-Emery appelé pour la première fois chez les Bleus

Comme pressenti, Warren Zaïre-Emery a été appelé, ce jeudi, pour la première fois en équipe de France pour les deux prochains matchs des Bleus contre Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre).

Seulement 17 ans et déjà chez les Bleus. Impressionnant depuis le début de la saison, aussi bien avec le PSG qu’avec les Espoirs, Warren Zaïre-Emery a été appelé pour la première fois en équipe de France, ce jeudi, pour les deux derniers matchs des éliminatoires à l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21 novembre). Sa convocation était attendu tant le milieu de terrain a fait preuve d’aisance et de maturité dans l’entrejeu, malgré son jeune âge.

1ère convocation pour Warren Zaïre-Emery #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IbIHZb80Jm — Equipe de France (@equipedefrance) November 9, 2023

«Il est là parce qu’il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s’il y a évidemment de la concurrence à son poste. Ce qu’il est capable de réaliser, à son jeune âge, démontre déjà un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmée. C’est évidemment une étape importante pour lui dans sa carrière, tout va très vite pour lui, mais il a aussi cette capacité à pouvoir assumer toutes ses responsabilités», a déclaré Didier Deschamps.

Un candidat pour l'Euro

Warren Zaïre-Emery compense l’absence d’Aurélien Tchouaméni, touché au pied et forfait pour ce dernier rassemblement de l’année. Même s’il aurait été appelé sans la blessure du joueur du Real Madrid. «L’absence d’Aurélien Tchouaméni sur blessure ne conditionnait pas forcément la présence ou non de Warren Zaïre-Emery», a assuré le sélectionneur tricolore, ajoutant qu’il était «un candidat pour le prochain championnat d’Europe».

Avant de penser à l'Euro, Warren Zaïre-Emery pourrait déjà devenir le plus jeune international d’après-guerre, s’il joue contre Gibraltar ou la Grèce, et ainsi battre le record détenu par Eduardo Camavinga, qui avait fêté sa première sélection contre la Croatie, le 8 septembre 2020, à 17 ans, neuf mois et 29 jours.

Koundé, Saliba et Upamecano de retour

Pour le reste de la liste, si Benjamin Pavard est forfait, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano, qui avaient dû renoncer le mois dernier, ont fait leur retour, alors que Jonathan Clauss et Jean-Clair Todibo sont à nouveau présents dans le secteur défensif. Au contraire d’Axel Disasi.

Au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana et Boubacar Kamara entourent Warren Zaïre-Emery. Enfin pas de surprises en attaque avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani, Olivier Giroud, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé.

S’ils ont déjà leur billet en poche pour l’Euro organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), après avoir remporté leurs six premiers matchs, les Bleus vont tenter de poursuivre leur parcours sans faute pour conserver la 1ère place de leur groupe, et ainsi être tête de série pour le tirage au sort qui sera effectué le 2 décembre à Hambourg.