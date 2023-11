UFC 295 – Benoît Saint-Denis : à quelle heure et à quelle heure suivre son combat ?

Benoît Saint-Denis affronte Matt Frevola ce samedi 11 novembre à l’UFC 295 au Madison Square Garden de New York. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat.

Un affrontement à ne pas manquer. Après des victoires contre Ismael Bonfim en juillet à Las Vegas et Thiago Moises en septembre à Paris, Benoît Saint-Denis, alias le «God of War», est de retour. Le Français est sur la carte principale de l’UFC 295 au Madison Square Garden de New York ce samedi et fera face à l’Américain Matt Frevola.

Face à un adversaire agressif, qui lui ressemble, et qui est d’ailleurs un ancien officier de réserve de l’armée US, le Nîmois, ancien des forces armées, voudra confirmer sa légitimité lui qui a toujours confié être en quête du titre chez les -70 kilos, l’une des catégories les plus puissantes de l’UFC. Autant dire que la soirée et surtout ce combat promet.

La carte principale de l’UFC 295

Jiri Prochazka-Alex Pereira

Tom Aspinall-Sergei Pavlovich

Jessica Andrade-Mackenzie Dern

Matt Frevola-Benoit Saint-Denis

Diego Lopes-Pat Sabatini

Programme TV

Benoît Saint-Denis-Matt Frevola

UFC 295

Dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 novembre

A partir de 4h du matin

RMC Sport 2