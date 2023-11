«C'est un peu mon chouchou» : Didier Deschamps se confie sur sa relation avec Antoine Griezmann

Didier Deschamps s’est exprimé ce dimanche sur sa relation avec Antoine Griezmann et l’importance qu’il a en équipe de France.

Il l’a enfin reconnu. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, s’est confié ce dimanche à Téléfoot sur l’importance d’Antoine Griezmann, son vice-capitaine et a indiqué qu’il était «un peu (son) chouchou».

«Tu es quand même un peu mon chouchou Antoine, a lancé le patron tricolore, champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 devant la caméra avant d’éclater de rire. Au cas où tu ne le savais pas.»

Il aurait pu être Ballon d'or en 2018

Le joueur de l’Atlético Madrid, qui avait été appelé pour la première fois par Didier Deschamps après la fin de sanction à la suite d’une virée nocturne faite trois jours avant le match décisif avec les Espoirs, est le joueur qui compte le plus de sélections avec les Bleus, avec 125 sélections à son actif.

"Tu es quand même un peu mon chouchou, Antoine !"





La vérité éclate Grizou est bien le chouchou de Didier Deschamps ! pic.twitter.com/x2q2bSTM9Y — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 12, 2023

«Au fil des années, des mois et des compétitions il y a une relation humaine qui s’est créée. Je sais ce que je lui dois et ce qu’il a fait sur le terrain pour cette équipe de France», a expliqué l’ancien entraîneur de l’OM et Monaco.

Excellent lors du sacre en 2018, «Grizou» aurait d’ailleurs pu être sacré Ballon d’or pour «DD». «Il aurait pu, en 2018, être sacré Ballon d’Or, a-t-il estimé. Avec la saison qu’il a faite et le titre. Il l’aurait mérité aussi. Je pense, en toute honnêteté et sincérité, qu’il n’a pas la reconnaissance qu’il mériterait.»

C’est fort logiquement qu’Antoine Griezmann sera présent ce lundi à Clairefontaine pour préparer les matchs face à Gibraltar à Nice le 18 novembre et en Grèce trois jours plus tard dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.