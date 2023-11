Equipe de France Espoirs : qui sera le nouveau capitaine des Bleuets pour remplacer Warren Zaïre-Emery ?

Warren Zaïre-Emery appelé en équipe de France, le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry a nommé un nouveau capitaine pour les deux prochains matchs des Bleuets contre l’Autriche et la Corée du Sud.

Le brassard va changer de bras. Au moment de sa prise fonction à la tête de l’équipe de France Espoirs, début septembre, Thierry Henry avait décidé de nommer Warren Zaïre-Emery comme capitaine des Bleuets. Mais l’ancien attaquant a été contraint d’en trouver un nouveau avec la première convocation du jeune milieu de terrain parisien (17 ans) chez les A pour les deux prochains matchs contre Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21 novembre) en éliminatoires de l’Euro 2024.

«Il le mérite par ses performances, son éducation, comment il se comporte... Je pourrais parler de lui pendant des heures. (…) J’espère ne pas le revoir et qu’il restera le plus longtemps possible chez les A», a-t-il déclaré sur la chaîne L’Equipe.

Et pour succéder au joueur du PSG, Thierry Henry n’a pas beaucoup hésité et a désigné le défenseur du RB Leipzig Castello Lukeba. «Il dirige la défense, il parle beaucoup sur le terrain et en dehors, il est bon. C’est une succession assez logique», a confié le patron des Bleuets.

L’ancien lyonnais portera le brassard face à l’Autriche (17 novembre) en éliminatoires de l’Euro 2025 puis contre la Corée du Sud (20 novembre) en match amical au Havre. Et sans Warren Zaïre-Emery, les Espoirs vont tenter de poursuivre leur sans faute dans les éliminatoires après avoir remporté leurs trois premiers matchs.