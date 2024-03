Équipe de France : Bradley Barcola appelé pour la première fois, Mattéo Guendouzi et Benjamin Pavard de retour ?

Didier Deschamps va annoncer, ce jeudi, la dernière liste avant l’Euro 2024 pour les matchs amicaux de l’équipe de France contre l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars). Et l'attaquant du PSG Bradley Barcola pourrait être appelé pour la première fois.

La dernière chance. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps va donner, ce jeudi, sa dernière liste avant l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet). Entre les absences aux milieu et en attaque, Bradley Barcola pourrait tirer son épingle du jeu et être appelé pour la première fois chez les Bleus.

En effet, le forfait de Kingsley Coman lui offre une énorme opportunité. Blessé au genou gauche, le joueur du Bayern Munich n'a pas encore repris l’entraînement. En attendant son retour, c’est le jeune joueur du PSG, arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique lyonnais, au profil assez similaire, qui pourrait en profiter. Celui qui compte 13 sélections chez les Espoirs a aussi un avantage : c’est un ami et coéquipier de Kylian Mbappé. Sans oublier également de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Ce qui permet d’avoir des joueurs habitués à évoluer ensemble cette saison. Une aubaine pour «DD».

Rien de nouveau au milieu et en défense ?

Au milieu de terrain, avec la blessure au pied d’Adrien Rabiot, la rupture d'un ligament d'un genou de Boubacar Kamara, la suspension pour dopage de Paul Pogba et N’Golo Kanté désormais en Arabie saoudite, il y a une place à prendre. Elle devrait se jouer entre Jordan Veretout, Khephren Thuram voire Matteo Guendouzi. Pour rappel, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga semblent indéboulonnables et Warren Zaïre-Emery s'est fait une place dans le groupe lors du dernier rassemblement.

En défense, Didier Deschamps enregistre le retour Benjamin Pavard, absent en novembre sur blessure. Pour le reste, a priori, rien de nouveau. Tout comme chez les gardiens, avec dans l'ordre Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola.

Avant le grand rendez-vous de l'été, les Bleus affronteront donc l'Allemagne et le Chili. Début juin, lors du rassemblement avant l’Euro (14 juin-14 juillet), ils auront deux matchs de préparation à Metz et Bordeaux, contre des adversaires encore à déterminer avant d'entrer dans la compétition le 17 juin contre l'Autriche.