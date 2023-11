«Le monde politique se tient encore à l’écart» : Benoît Saint-Denis invite Emmanuel Macron à assister à un combat de MMA

A l’issue de sa victoire spectaculaire, samedi soir, contre Matt Frevola à l’UFC 295, Benoît Saint-Denis a invité Emmanuel Macron à assister à un combat de MMA.

Une invitation lancée au président de la République. Pour son 6e combat à l’UFC, Benoît Saint-Denis a encore impressionné, samedi soir, avec un KO ravageur infligé à Matt Frevola dès le 1er round. Après seulement 1 minute et 30 secondes de combat, «The God of War», comme il est surnommé, a envoyé un foudroyant high kick (coup de pied haut) qui a couché l’Américain.

Une victoire sous les yeux de Donald Trump

Et cette victoire expéditive a été décrochée sous les yeux de l’ancien président américain Donald Trump, présent au Madison Square Garden de New York (Etats-Unis). Une présence saluée par le Français. «J’ai entendu beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce président. Mais il y a une chose que j’aime le concernant, c’est qu’il est facile à comprendre, il rend les choses faciles à comprendre pour chacun. C’est quelque chose que j’apprécie, et il a mon respect pour cela», a-t-il confié à l’issue de son combat.

Avant d’inviter Emmanuel Macron à venir assister à un combat organisé dans la capitale. «Je suis un homme heureux pour avoir l’opportunité de combattre en Amérique, à New York. (…) Il y a toujours des politiques américains qui veulent être présents. J’espère qu’à Paris on aura bientôt la même audience pour les prochains combats, avec pourquoi pas notre président. Parce qu’en ce moment il y a beaucoup d’amour pour le MMA en France, mais le monde politique se tient encore à l’écart», a-t-il déclaré.

«Ils doivent entrer dans la danse et suivre la dynamique», a ajouté Benoît Saint-Denis, alors que le MMA, autorisé en France depuis 2020, connaît un véritable engouement dans l’Hexagone et l’UFC a déjà organisé deux événements à Paris en septembre 2022 et 2023. Son invitation trouvera-t-elle preneur ?