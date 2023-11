UFC 295 : le KO ravageur de Benoît Saint-Denis au Madison Square Garden

Opposé à Matt Frevola, la nuit dernière, à l’UFC 295, Benoît Saint-Denis a terrassé l’Américain avec un KO ravageur dès la 1ère reprise au Madison Square Garden.

1 minute et 30 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Benoît Saint-Denis pour éteindre Matt Frevola, la nuit dernière, à l’UFC 295. Et le Madison Square Garden par la même occasion. Dans la mythique salle de New York, et sous les yeux de l’ancien président américain Donald Trump, le Français a couché l’Américain avec un KO ravageur dès la 1ère reprise.

Dans le Top 15 de la catégorie des Légers

Au sol, «The God of War», comme il est surnommé, a réussi à se libérer de l’emprise de son adversaire avant de lui asséner un terrible high-kick du pied gauche (coup de pied dans la tête), qui a terrassé l’Américain. Dans la foulée, il a mis son index devant sa bouche pour demander au public de se taire, alors qu’il avait été copieusement sifflé à son entrée dans la cage.

IL CLIMATISE LE MADISON SQUARE GARDEN pic.twitter.com/4XfjFfYD1R — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) November 12, 2023

Deux mois après sa victoire à Paris, déjà par KO, contre le Brésilien Thiago Moises, Benoît Saint-Denis va faire son entrée dans le top 15 dans la catégorie des légers (-70 kilos). Et ce succès, lors de son 6e combat à l’UFC (5 victoires, 1 défaite), avait évidemment un goût forcément particulier pour l’ancien militaire des forces spéciales en ce jour de 11 novembre, «jours des vétérans».

Pour la suite, Benoît Saint-Denis se veut ambitieux et est prêt à affronter tous les membres de la catégorie. Il n’a d’ailleurs pas manqué de provoquer certains d’entre eux comme Dustin Poirier, Justin Gaethje, ou encore le Polonais Mateusz Gamrot, qu’il veut affronter lors d’un nouvel évènement à Paris. Mais, il ne souhaite pas «recombattre tout de suite». «Je pense qu’on va prendre des vacances», a-t-il déclaré. Des vacances bien méritées.